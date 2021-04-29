Без этого человека не было бы победы «Авангарда». Крылов далеко не идеален, но именно он вытащил клуб из болота

Разбираем роль председателя правления в успехе омичей-балашихинцев.

Первый Кубок Гагарина

Кубок Гагарина «Авангард» выиграл впервые. Таким образом, общее количество команд, завоевавших титул в КХЛ, выросло до цифры 7. В Северной Америке принято в деталях анализировать причины успеха чемпиона, чтобы остальные уловили актуальную тенденцию и постарались ей соответствовать. С Россией этот вариант линейно не работает. «Авангард» — такой же денежный мешок, как и предыдущие обладатели трофея. В эпоху жесткого потолка зарплат клуб все равно готов серьезно тратиться. Только приобретение прав на двух будущих героев плей-офф Сергея Толчинского и Дамира Шарипзянова обошлось в сумму, превышающую 150 миллионов рублей. Большой повод для зависти почти для двух десятков клубов.

«Ястребы» не демонстрировали невероятного хоккея будущего, придерживались банальных истин, выбирали простые решения и вырвали титул за счет сплоченности пополам с высочайшим командным духом. Воспринимать фразы, которые произносились со слезами на глазах, про «ждали целых 17 лет», с трепетом в душе может только давний болельщик «Авангарда». Больше половины клубов лиги титулов не видели целую вечность либо вообще никогда. Для них отрадным может быть только факт, что ЦСКА, считавшийся фаворитом и порядком надоевший всем остальным своим доминированием за последние годы, остался без Кубка Гагарина.

И все-таки есть один фактор, отличающий омско-балашихинский клуб от остальных. Именно этот человек стал причиной того, что «Авангард» был успешен в разных сферах: спортивной, медийной, маркетинговой. Речь о председателе совета директоров клуба Александре Крылове. Сам он свой вклад оценил скромно, в ответ на мой прямой вопрос у раздевалки переведя все в область «духа». Но любой понимает, что, как бы здорово ни работал Боб Хартли, какие бы умные ходы ни делал Алексей Волков, как бы ни сплачивал команду Илья Ковальчук, какую бы аналитику ни выдавал Игорь Еронко и как бы здорово ни смотрелась в кадре ведущая-блондинка Зухра, без Крылова этот набор не стал бы единым целым.

Пилить деньги на хоккее ему не с руки

Четкая вертикаль и конкретная ответственность дают преимущество. Разве возможности московского «Динамо» хуже? Конечно, нет. Но наличие причудливой системы принятия решений не дает команде взлететь выше. «Салават Юлаев» тоже не перебивается с хлеба на воду. Вот только сравнения с «Авангардом» не выдерживает. Единичный успех, когда уфимцы в прошлом плей-офф выбили «ястребов», выглядит скорее стечением обстоятельств, чем плодом долгой и кропотливой работы. Стоило Виктору Рашникову немного охладеть, наверное в силу возраста и пресыщенности победами, к любимому детищу, и «Магнитка» уже не воспринимается как топ-клуб. Разве что по прежним заслугам. Крылов горит делом и постоянно подталкивает своих подчиненных так, что им приходиться крутиться по полной.

Дальше мои сущность и почти пролетарское происхождение (родители много лет отработали на производстве) протестуют, чтобы выписывать сплошные комплименты человеку, у которого по жизни все давным-давно хорошо и есть огромные возможности. И все-таки имеются факты, которым сложно оппонировать. Крылов по-хорошему повернут на хоккее и пытается двигать его вперед в соответствии со своим образованием, жизненным опытом и желаниями. Получается не все. Хватает ошибок и порой даже самодурства. Однако очень важно, что для него «шайба» не является прямым способом обогащения. Пилить деньги на контрактах или мутить хитрые схемы ему не с руки. Базовые потребности для себя лично он давно закрыл, чтобы гоняться за деньгами, словно нищий.

Тогда как я легко назову полтора десятка клубов КХЛ, в отношении которых у меня имеются постоянные вопросы без ответа. Причем на руководящих постах там хватает бывших хоккеистов, претендующих на какую-то сословность. Мол, без них никто в деле не разберется. В этих организациях «развитие» ограничивается тупым освоением бюджетов, непонятными сделками, игнорированием собственной молодежи. И ладно бы такие грехи можно было оправдать серьезными результатами. Их тоже нет. Только пыль в глаза и постоянные оправдания.

Когда-то мой коллега и в определенной степени учитель в журналистике, известный комментатор Дмитрий Федоров, убеждал меня, что богатство облагораживает. Закрыв финансовый вопрос, можно подумать о своем месте в истории и каких-нибудь высших материях. Далек от мысли выставлять Крылова идеальным руководителем. Для него самореализация в хоккее — большой шанс продвинуться куда-то выше, доказав свою состоятельность в отдельно взятой сфере. Здесь и сейчас вижу желание создать что-то полезное и действительно важное. Сделаю одну оговорку. В моих глазах не он начал это дело первым, а постоянно критикуемый в последние годы президент «Локомотива» Юрий Яковлев. Он давно развернул в Ярославле бурную деятельность с акцентом на созидание и перестал устраивать гонку вооружений на ровном месте, понимая, что биться с армейскими «олигархами» бесполезно. Когда же в КХЛ был введен жесткий потолок зарплат, то «Локомотив» со своей молодежью почти моментально оказался в большом плюсе. В том же направлении в последнее время движется и «Ак Барс».

Крылов подхватил падающий в пучину «Авангард», нашел ему второй дом в Балашихе, сделал его самой медийной организацией в КХЛ, пролоббировал строительство новой арены в Омске, вкладывает большие средства в развитие детско-юношеской академии. Лучше него руководителя у клуба и быть не могло. После завоевания титула он без оговорок встал в один ряд с таким уважаемым человеком в истории «Авангарда», как Леонид Киселев. Если не брать в расчет революции и перевороты, то в России все позитивные изменения всегда шли сверху. Этот текст — вовсе не попытка выставить Крылова «белым и пушистым». Просто если он делает разумные и толковые вещи, то надо тоже напомнить. Мне кажется, это еще не предел. Успешный «Авангард» для него — важный этап по дороге к более высокой цели.