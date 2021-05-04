В КХЛ продолжается драка за игроков, хотя рынок почти пуст

Обзор дня Алексея Шевченко.

Борьба

«Авангард» сделал предложение Владимиру Брюквину из «Динамо», теперь бело-голубые должны ответить — либо потеряют хоккеиста, правда, за компенсацию в пределах 60 миллионов. Руководство столичного клуба в таких стрессовых ситуациях теряется, принимая неправильные решения. Вспомним, что в нужный момент они поддержали Владимира Крикунова, а тренер завалил плей-офф, устроив команде новые сборы прямо во время игр. Клуб поменял Тему Пулккинена на Магнуса Пааярви — состав стал слабее. Когда стало ясно, что у команды фактически нет тренера вратарей, тоже не сделали ничего. Едва не назначили Олега Знарка, но тут хватило ума отказаться от провального варианта. Я могу вспомнить еще приглашение Ивана Верещагина, которого брали для усиления обороны.

Теперь новая проблема. Давать ли те деньги, которых Владимир пока явно не заслуживает, или подписать контракт и ждать, что Брюквин внезапно вернется на свой уровень. Большой соблазн получить деньги. С последнего удачного сезона форварда прошло уже четыре года. В чемпионате-2017/18 Брюквин забросил 14 шайб, но тогда динамовцы досрочно завершили турнир — вообще не попали в плей-офф. Неплохо было через год — те же 14 шайб, только с учетом плей-офф, при этом «минус 10» в регулярке. С тех пор Брюквин и не приближался к таким показателям. А в этом сезоне Владимир долго лечился, а когда возвращался, тратил время на то, чтобы набрать форму. Наверное, стоит продать. Да, есть пример с Сергеем Толчинским, за которого не стали бороться в ЦСКА, но тут, кажется, другой случай. Можно и оставить, но тогда гарантии должен дать Алексей Кудашов. Непростая задача.

Решение

Самый ценный игрок последнего плей-офф МХЛ вратарь Вадим Жеренко принял решение уехать в Финляндию. Тот случай, когда можно только порадоваться за хоккеиста. Отличное решение для карьеры. Там Вадим сможет спокойно работать, не испытывая большого давления, тренироваться, расти. Опять же есть пример Андрея Кареева, ставшего одним из лучших в нынешнем сезоне в Финляндии, хотя в России на него уже махнули рукой.

Попытаемся посмотреть на будущее глазами Вадима. Если бы он остался в России, то трудился бы в системе «Динамо». Там в первой команде Иван Бочаров и Александр Еременко. Обоих переиграть будет сложно, ведь до плей-офф в молодежке у Вадима был довольно средний сезон в Высшей лиге. Можно остаться, но Жеренко мог бы оказаться в тяжелой ситуации третьего вратаря, а на этой должности никому не позавидуешь. Уйти в аренду? Тоже вряд ли: разрешено отдавать четырех человек, а вряд ли кто-то захочет голкипера с 16 матчами в «вышке». Пока нет никаких аргументов для стабильной игры в КХЛ. Остаться в Высшей лиге? И это не лучший вариант, особенно по сравнению с Финляндией. В Америку также рано, хотя Вадим задрафтован «Сент-Луисом», а Европа — идеальна. И выступление в финском чемпионате даст ответ на вопрос, есть ли потенциал у хоккеиста или лучше заняться другим делом, пока не поздно.

Контракт

«Автомобилист» подписал на два года Патриса Кормье. Два сезона нападающий выступал в Казани, но «Ак Барс» не захотел оставлять игрока, что немного удивительно. Видимо, давали меньше денег, и Патрис наверняка согласился бы на понижение, но тут возник вариант с Екатеринбургом. Иностранцы в наш чемпионат приезжают не за победами, не бьются за эмблему, а пытаются получить как можно больше денег, осуждать их за это не стоит. Хорошее ли приобретение сделал клуб из Екатеринбурга?

Все забыли, что Кормье только в Казани прекратил забивать, став силовиком из третьего звена. В «Барысе» он выходил на площадку в другой роли. В сезоне-2018/19 на его счету 18 голов и 40 очков в регулярном чемпионате. Затем — переезд в Казань, и кто же знал, что Квартальнов видит Патриса совершенно в другой роли. Представляю удивление менеджеров, которые брали бомбардира, а получили чеккера. Но в Казани в работу тренера привыкли не лезть, что приводит к серьезным финансовым ляпам. Конечно, Кормье не должен быть получать 55 миллионов в такой роли, но как объяснить это Дмитрию Квартальнову? Екатеринбург рискует тем, что Патрис после двух сезонов забыл, каково это — находиться на льду, исключительно разрушая, но риск невелик. Все-таки Кормье уже 30 лет, не мальчик. Да и с Биллом Питерсом он говорит на одном языке.