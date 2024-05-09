Нападающий Башкиров перейдет в «Металлург»

По информации «СЭ», «Салават Юлаев» не стал повторять предложение нападающему Данилу Башкирову. Игрок переходит в «Магнитку».

«Салават» предлагал двухлетний контракт с зарплатой 15 и 17 миллионов в год. В «Магнитке» Башкиров получит 96 миллионов (30-33-33) за три года.

Компенсация составит 44 миллиона рублей.

22-летний Башкиров в минувшем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 70 матчей и набрал 27 (11+16) очков.