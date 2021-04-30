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Капитан ЦСКА обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Гагарина

30 апреля 2021, 22:35
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Капитан ЦСКА Сергей Андронов в Instagram прокомментировал поражение армейского клуба в серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом».

«Уважаемые болельщики! Хочу выразить вам благодарность за поддержку, оказанную нам на протяжении всего сезона! Очень жаль, что мы не выиграли кубок. Кто-то скажет, что серебро — тоже хорошо, но у нас в ЦСКА ценится только золото, остальное — домашние радости.

Каждый член команды выкладывался каждый день и каждую игру на 100%, все мы шли к общей цели, но игра вносит свои коррективы. Не знаю, что будет дальше, но я уверен, что мы будем лучше, сильнее, чем сегодня! До встречи в следующем сезоне!" — написал Андронов.

ЦСКА в финале Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COSQ5k1h9ad/

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры