Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в первый же год работы в клубе выиграл Кубок Гагарина. Некоторые решения управленца казались спорными — например, приглашение чешского вратаря Шимона Грубеца. Но в итоге чех сыграл на «ноль» в пятом и шестом матчах финальной серии, став ключевым фактором победы.

В интервью «СЭ» Волков рассказал о том, как собирал победную команду, кто не оправдал ожиданий, и поделился мнением о недавнем споре с агентом Шуми Бабаевым.

Если Ковальчук окажется в «Спартаке», мы отнесемся с пониманием

— С чем связан массовый уход игроков из «Авангарда» спустя несколько дней после завоевания Кубка Гагарина?

— Раньше времени реагировать на слухи, которые появляются на определенных ресурсах, не имеет смысла. Со всеми игроками, которые нас интересуют, мы ведем переговоры. Хотим максимально сохранить чемпионскую команду. Но не бывает, чтобы этого удалось добиться на все 100 процентов. Кому-то предложат более выгодные в денежном плане варианты на стороне.

— Клуб был готов к такому развитию событий?

— Когда команда играла в финале, мы уже прекрасно понимали, что ребята своей игрой подняли на себя цену. Неограниченно свободные агенты в такой ситуации будут вызывать большой интерес у других клубов. Мы не особо дергали представителей тренерского штаба, в свободные минуты прорабатывались с ними варианты того, что будем делать на следующий год. Даже во время чемпионской поездки в Омске работа с нашей стороны не прекращалась. У меня нет никаких сомнений, что в следующем сезоне у нас будет боеспособный коллектив.

— Вы сказали, что Ковальчук видит себя в НХЛ. Но если он окажется в условном «Спартаке», то это станет провалом для «Авангарда», который потерял ключевую фигуру в раздевалке?

— Мы испытываем большое уважение к Илье. Он, как вы правильно сказали, проделал огромную, феноменальную работу в раздевалке. Ковальчук был эффективен во многих моментах и непосредственно на льду. С ним у нас имелась джентльменская договоренность в конце сезона, что мы вместе присядем, все обсудим и поговорим о нашем будущем. Илья взял паузу и хочет посмотреть на варианты, которые возникнут по обе стороны океана. Мы к этому относимся с пониманием. Расторжение его контракта носило чисто технический момент.

Если в межсезонье Ковальчук не найдет вариантов с продолжением карьеры в НХЛ и КХЛ, то мы оставляем за собой дверь открытой и с большим удовольствием продолжим с ним сотрудничество. На данный момент Илья, его представитель и мы взяли паузу. Но если Ковальчук окажется в «Спартаке», то к этому выбору отнесемся с пониманием. Я не вижу тут никакой проблемы. Илья самодостаточный человек, который вправе выбирать свою судьбу и играть там, где считает нужным. «Спартак» дал многое ему в карьере. Если Ковальчук пойдет по пути Павла Дацюка и захочет завершить карьеру в родном клубе, то это решение надо только уважать.

— Реально удержать Рида Буше, не платя ему очень больших денег, чтобы не оказаться в ситуации «Салавата Юлаева» и московского «Динамо»?

— Я весь год общался с ребятами, в том числе и с иностранцами. Такой подход входит в мою философию. С Ридом мы поговорили несколько дней назад на командном банкете. Я пожал ему руку и поблагодарил за огромный вклад в наше чемпионство. Мы договорились связаться с ним через две недели, чтобы он дал знать, как у него обстоят дела в Северной Америке. Есть ли интерес, есть ли варианты. Со своей стороны сделали ему предложение на улучшенных условиях. Но засыпать деньгами — не наш метод. Вся команда не состоит из одного игрока. Даже очень хорошего.

Мы очень ждали Буше, и с первого дня работы в «Авангарде» он делал то, что от него ждали. Был огромной частью коллектива, забивал важные голы. Права на него мы закрепили и ждем от него окончательный ответ через пару недель. Были бы рады, если он согласится на дальнейшее сотрудничество с нашим клубом.

— Обратимся к вратарскому вопросу, который мне видится так: Грубец остается, контракт с Бобковым расторгаете, меняете права на Демченко в Уфу на Кареева.

— Сначала хочу внести юмористическую нотку. «Стрессоустойчивый Грубец, способный в плей-офф выигрывать матчи в одиночку» — это моя фраза (смеется). После его приобретения услышал очень много критики от специалистов и болельщиков. Два «сухаря» в последних матчах с ЦСКА и три раунда, которые он провел в Кубке Гагарина с чистого листа, вызывают у меня уважение. Я как бывший вратарь понимал, на что мы идем, поэтому перед его приглашением провел огромную домашнюю работу. Были разные домыслы и слухи о том, что «Авангард» кого-то рассматривал. Всплывали разные фамилии. Даже появлялись версии того, что у нас происходило в клубе и кто был инициатором перехода.

— Вы мне еще в январе сказали, что обмен Грубеца — целиком ваша идея и вы целиком несете за это ответственность.

— Чемпионский вратарь — это особая каста. Знаю, что на Шимона есть много претендентов. Он сам честный и открытый парень. Мы с ним много проговорили, обсудив финансовые условия. Сейчас мяч на его стороне. Но я уверен, что он выберет наш клуб для продолжения карьеры. Речь идет о двухлетнем контракте. Хотим, чтобы чемпионская команда в максимально приближенном составе переехала через год в Омск, чтобы ее смогли увидеть в деле наши болельщики.

С подписанием Шимона контракт Бобкова будет слишком большим под потолком. Тут я бы хотел разделить разум и сердце, чтобы сделать правильное решение. Мне очень импонирует Игорь как человек и вратарь. Но здесь надо сделать рациональный шаг. Мы разговариваем с представителями Демченко, узнаем о его планах. На Кареева не рассчитываю даже теоретически, поскольку знаю, что он остается еще на год в Финляндии и уже согласовал условия по новому контракту с ТПС. Когда Грубец даст нам окончательный ответ, будем исходить из ситуации с потолком зарплат. Дайте время — рынок только открылся. Дальше поймем, что делать с Бобковым и Демченко.

Емелин через неделю начнет готовиться к сезону

— Стась, Потапов, Хохлачев уходят в менее статусные клубы, чем «Авангард». Это какое-то новое видение построения команды или финансовые моменты?

— Финансовые. Мы не можем удовлетворить запросы всех ребят, которые хотят улучшения контрактов после чемпионского сезона и хорошо проделанной работы. Есть жесткий потолок. Мы хотели бы сохранить всех ребят. У нас действительно сложилась семья. К сожалению, будет очень жалко кому-то говорить: «Спасибо за работу». Мы уже созвонились и с Потаповым, и с Секачем. Поблагодарили друг друга. Очень искренне. Если предстоит еще с кем-то попрощаться, то это будет. К сожалению. Но это правда жизни.

— Владимиру Жаркову 33 года, но вы подписали с ним двухлетний контракт. На очень приличные деньги для игрока его функционала.

— Я знаю, что два клуба давали ему больше. Владимир думал, ждал предложения от «Салавата», оно поступило и не удовлетворило его. По стилю, по духу, по игре это наш человек. Мы в нем вообще не сомневаемся. Сколько бы ему лет ни было. То же самое касается и других ребят. У нас в нем огромная уверенность и одновременно благодарность за, что Вова переходит к нам. Мы с Бобом проговаривали его роль и донесли до него. Володя воспринял все это с большим позитивом. И сказал нам: «Не расслабляемся и идем за защитой титула». Отрадно такое слышать.

— Обмен прав на Керрана на Цегларика намекает на то, что с уходом Секача с учетом потенциального отъезда Буше «Авангарду» нужен легионер в ударные звенья. Может ли он там оказаться? И что вы увидели в Цегларике?

— Это человек, за которым я лично слежу уже на протяжении многих лет. Вижу, что он делал в Северной Америке, как он выступал в «Лександе» в этом году. Плей-офф у него не задался, так же как и у всей команды. Там может быть множество причин, но мы видим, что в нем есть потенциал, который может эффективно помочь «Авангарду». Пока непонятна ситуация с Буше — останется он или нет. Права на Цегларика нам не помешают в обмен на Керрана, который в том году не захотел к нам переходить. Нам очень повезло, что мы сумели провернуть эту сделку. Дальше будем смотреть, как станут развиваться события.

— Пока переговоры на паузе?

— Конечно. Мы уверены, что у нас останется и Каски, и Покка. Нам просто нужно подстраховаться.

— Если уйдут Буше и Секач, то у вас будут Грубец, два защитника, Найт. Пятым будет Цегларик?

— Я бы не стал так зацикливаться на Цегларике. Я знаю, что его очень хочет видеть «Лозанна» на один год. Мы с его представителем ситуацию проговорили. Если у нас будет договоренность с Буше, то за собой все равно оставляем право рассмотреть Цегларика на следующий год. Конечно, хочется начать сезон с пятью легионерами. В этом году сложилась экстренная ситуация, когда я действительно почувствовал, что нам нужно усиление во вратарской линии, и мы сделали такой шаг, который, к счастью, оказался оправданным.

— Защитник минского «Динамо» Степан Фальковский в поле зрения «Авангарда»?

— Нет и никогда не был. Могу развеять эти слухи. Степана не будет в нашем клубе.

— Продолжит ли карьеру Алексей Емелин?

— Все вещи, когда писали, что мы бросили его в Казани, а сами уехали, пусть останутся на совести людей, которые делали эти вбросы. Каждый день по мере возможности состояния Алексея были с ним на связи. «Авангард» сразу же предпринял множество шагов для выяснения того, что же все-таки произошло. Но есть некоторые моменты, которые мы не вправе разглашать. Никаких запрещенных препаратов не было. Это однозначно. Алексей сейчас уже идет на поправку. Пережил очень неприятные моменты с помощью своей супруги, нас и веры в будущее. Он эту ситуацию уже преодолел. Все его мысли о том, что уже через неделю он начнет готовиться к следующему сезону. Мы уверены, что он будет капитаном нашей команды.

«Авангард» — очень сильный раздражитель

— Вокруг «Авангарда» вьется больше всяких слухов и историй, чем вокруг любого топ-клуба. На мой взгляд, это связано с тем, что клуб себя ведет достаточно агрессивно в информационном поле. Как руководство смотрит на эти вещи?

— Я даже половины не знаю того, что происходит вне спортивной части. Я сконцентрирован на работе и функциональности спортивного блока. Не читаю всего, потому что это отнимает очень много сил. Конечно, отслеживаю спортивную прессу, чтобы получить какую-то информацию. Но всего, что связано с негативом в отношении нашего клуба, я специально не читаю. В тоже время понимаю, что мы всем интересны. «Авангард» — очень сильный раздражитель. У нас очень сильная медиаслужба. Сильная маркетинговая составляющая. Я понимаю, что это не всем нравится. Но я сфокусирован на спортивной части.

— Якупову вы дали двухлетний контракт с хорошей зарплатой. Около 30-35 миллионов рублей в год, причем на фоне проблем со здоровьем. Чем вы руководствовались, и нет ли тут риска?

— Ваши цифры приближены к реальности. Согласно рынку, это адекватная оценка его возможностей. Мы просто досконально знаем изнутри, что произошло, и, к сожалению, опять же должны констатировать, что медицинскую тайну открыть не можем. Наиль не прошел медосмотр. У него были некие осложнения околосердечной мышцы, которые не позволили ему пройти медосмотр в феврале перед плей-офф. Это была плановая проверка всех спортсменов. Дальнейшее его восстановление контролировал наш медицинский корпус. Они консультировались с коллегами из Германии, Наиль сам ездил туда.

Сейчас у него уже все пришло в норму. Он прошел еще один медосмотр, и я очень надеюсь, что он больше не столкнется с этой проблемой. Мы уверены в нем и ценим то, какую роль он сыграл в раздевалке. Можно было уйти в себя. Можно было обидеться на вселенную, но он был сердцем команды. Но мы подписали его не за этим. Рассчитываем, что он оттолкнется от этих неудач и будет большой частью команды на площадке.

— Вас впечатлила его речь в раздевалке про «большие яйца»?

— Это не было основополагающим фактором, который подтолкнул меня дать ему контракт. Мы просто знали Наиля и представляли, на что он способен на льду и вне его. И эта речь нам только помогла в плане того, что мы понимали, что человек не равнодушен. Это было не наигранно. Можно описать, в каком состоянии находились игроки по ходу плей-офф. Его речь — это венец всей работы, проделанной ребятами.

— Собирается ли «Авангард» тратить деньги на трансферы? Или этого не получится из-за появления фарм-клуба в ВХЛ?

— И Толчинский, и Шарипзянов оправдали доверие, возложенное на них. Таких громких сделок, наверное, не будет в этом году. Но одна, я думаю, должна совершиться. Либо сегодня, либо завтра все о ней узнают (речь о нападающем «Динамо» Владимире Брюквине. — Прим. «СЭ».). Большая часть свободных денег пойдет на финансирование клуба ВХЛ.

— Там будут играть и совсем молодые ребята?

— Мы эту площадку хотим использовать по максимуму для предоставления возможностей молодым ребятам. Они все очень амбициозные. Некоторые сразу же хотят КХЛ или НХЛ. Не знаю, почему у нас недооценивают ВХЛ. Там играют мужики и достаточно квалифицированные хоккеисты. Молодые ребята могут на себе почувствовать мужской хоккей. В этом году мы сотрудничали с Новокузнецком и видели, кто конкурентоспособен. И кто может в этих условиях выживать и быть частью команды, а кто нет. ВХЛ мы рассматриваем как шанс для этих ребят. Чтобы они действительно имели платформу, от которой можно оттолкнуться.

— Много говорится о развитии молодых, о 13 воспитанниках в составе. Вы об этом говорили — Александр Крылов, Игорь Еронко. Не видите ли здесь какого-то противоречия, ведь вы выкупаете много юных игроков?

— Мы омским ребятам в первую очередь даем приоритет и массово не закупаемся, как СКА. Это очевидно. Можно привести какие-то примеры. Если взять этот сезон, то у нас появились Гайдамак, Кулаков, Мирошниченко. Я считаю, что это инвестиции в будущее. Своим воспитанник считается, когда подписал первый контракт и выпускается из школы. То, что было заявлено 13 игроков, — это правильный посыл. Мы постараемся иметь максимальное количество своих воспитанников.

— Вы заинтересованы в том, чтобы Каски остался?

— Я уверен, что мы договорились. Остались технические детали. Он остается.

— Не считаете, что подписание Секача было ошибкой?

— Мы рассчитывали от него на большее. Искать какие-то причины, наверное, не нужно. Была у него травма. Потом мы пошли за шестым легионером. Иржи — профессионал. У нас были откровенные разговоры с ним. Ему не нравилась эта роль. Мы понимали, насколько он амбициозный и уважаемый хоккеист. Конечно, нам хотелось, чтобы он был наравне с Буше, Найтом, Каски, Поккой, Грубецом. К сожалению, этого не произошло. Мы с ним откровенно поговорили на днях. Я поблагодарил его за работу, и теперь каждый двигается в своем направлении. Ничего личного. Это просто бизнес.

— Каблуков, Комаров, Соловьев часто сидели в запасе. Реально ли они нужны в такой команде, тем более что тот же Каблуков получал приличную сумму?

— Я где-то читал, что у нас короткая скамейка. Илья пришел к нам в ранге опытного парня, который был разменян на Тэйлора Бека. Частью сделки стал в том числе и Алексей Береглазов. Он сыграл большую роль в плей-офф, может, и не совсем видную. Что касается Соловьева, то он был значительной частью команды. Хотелось, чтобы он побольше играл. Мы видели потенциал в них, и если что-то случится, то ребята вообще безболезненно войдут в состав. Командная схема Боба предполагает наличие таких игроков.

— Вопрос по Чистякову. Он планировал поиграть в КХЛ всего год и потом поехать покорять НХЛ. У него такой же настрой и сейчас?

— Я разговаривал с его представителем Станиславом Романовым. Мы сделали ему предложение. Они думают. Я считаю, что предложение очень адекватное. Мы хотим, чтобы он остался и развивался вместе с нами. Тот Семен Чистяков, который был в начале сезона и в его конце, — два разных человека. Он понял, что нужно делать и какие требования предъявляются в топ-клубе. Пока предложение он не принял, но мы закрепили на него права.

Не дам манипулировать нами ни игрокам, ни агентам

— Конфликт между «Авангардом» и Шуми Бабаевым зародился еще в прошлом году, когда не получилось договориться по Фисенко?

— Знаю Шуми более 20 лет. У меня нет ни к одному агенту антипатий или симпатий. Я представляю огромный город и клуб. И руководствуюсь его интересами. Когда мы разговаривали по Фисенко в том году, я выслушал Шуми — Миша пошел своей дорогой. Они сделал выбор, и у меня нет ничего личного ни к игроку, ни к Шуми. Есть только какие-то вещи, которые мы обсуждаем как клуб и как агент. Все прозрачно.

Со своей стороны хочу сказать, что ни один агент не имеет права диктовать условия клубу. Пока я здесь, я этого не допущу, как бы громко и высокопарно это ни звучало. История с Чинаховым — реакция на высказывания и действия Бабаева. По поводу Фисенко могу сказать, что, как только увидел в информационном пространстве недовольство Михаила ситуацией в Казани, я позвонил ему и узнал его планы по поводу на следующий год. Но ничего личного нет, никаких обид.

— То есть вы ему позвонили сейчас, когда у Фисенко возникла неопределенность с «Ак Барсом»?

— Да. Неделю назад, Шуми не даст соврать, узнавал ситуацию по Фисенко. Гипотетически, понимая, что кто-то из неограниченно свободных агентов может нас покинуть, я должен был проработать любой вариант, который мог бы нас усилить. Но Шуми сказал, что они уже договорились с другим клубом и тема закрыта. Никаких войн у нас не было. Каждый отстаивает свои интересы.

— Когда Бабаев приходил к нам в эфир, он сказал, что вы настаивали, чтобы Чинахов и Грицюк должны начать сезон в ВХЛ. Крылов и Хартли их отстояли для КХЛ. Как вы отреагировали на это высказывание?

— Очень странно было слышать эти слова. Я связался с Шуми, хотел узнать, что он имел в виду. Когда я пришел в клуб, Александр Владимирович поставил мне одну из задач, чтобы у нас играло как можно больше своих воспитанников. Но как-то это не вяжется — у нас такая семья, мы сделали такое дело, а я бы сразу начал пальцы загибать: этого — туда, того — сюда. Это абсолютно не соответствует действительности.

Мы, приходя в тренировочный лагерь, оценивали всех игроков по их физической форме. Все ребята получили свой шанс, в том числе Чинахов и Грицюк. Было видно, что Егор приехал подготовленным, уже в первом контрольном матче с «Динамо» забросил две шайбы. Кого-то и куда-то отправлять — не формат нашей работы. Я общаюсь с Хартли, мы на одной волне и на многие вещи смотрим одинаково. Я не идиот и не самодержец. Понимал, когда увидел с первого же дня, кто у меня в руках.

До этого я пять лет готовился к такой работе, видел очень много молодежи. Через мои руки прошло очень много юных ребят и в «Автомобилисте», и в ЦСКА. С первого дня, когда я увидел, что Чинахов — боевая единица, мы с Бобом Хартли ежедневно обменивались мнениями. По общему мнению, человек действительно приехал забирать место в составе. Чинахов вырвал его. Мы надеемся, что Грицюк после отъезда Егора заберет это место, и мы будем делать все, чтобы он развивался. Боб показал, что умеет работать и делать из молодых ребят конкурентоспособных мужчин.

— С Грицюком быстро договорились о новом контракте?

— Так и было. Говорю же, у меня нет ничего личного. В каждом вопросе на первый план выходят интересы клуба. Я знаю рынок и ценность каждого игрока. Поэтому мы договорились за пять минут.

— Но получается, что потом вы надели доспехи и устроили войну за Чинахова. Шуми громко заявил, что Егору не принесли медаль и кубок. Может быть, вы сильно увлеклись шампанским и празднованием? Расскажите свою версию, как все было на самом деле.

— Всегда есть две стороны — болельщики и читатели должны выбирать, какая версия им ближе. Клуб дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Я лишь могу сказать, что решение Чинахова не основано на обиде — что ему никто не позвонил, не принес медаль, не дали потрогать кубок и что он этого не заслуживает. Человек находится на карантине. Понятно, что изначально было выпущено ограниченное количество медалей. Даже я не получил ее. Мы их дозаказали. То, что к Егору не было доступа, — это очевидно. Мы не могли принести ему кубок, так как ребята после победы повезли его с собой.

На следующий день мы улетели в Омск. Кубок путешествовал, потом он был в Балашихе. Мне сказали, что Егор чуть ли не со слезами смотрел в окно, но, к сожалению, это та ситуация, в которой он оказался в день последней игры. В этом никто не виноват. У него были проблемы со здоровьем. Отвечу на вопрос о том, что ему никто не позвонил. Когда Чинахову звонил Боб Хартли, мы с Александром Крыловым и Сергеем Белых были в тренерской. Он звонил от лица команды, потому что он с ним очень близок. Думаю, в этом нет никаких вопросов и тайн. Мне это напоминает ситуацию, когда написали, что команда уехала и оставила одного Емелина в Казани.

Честно, не понял, зачем Шуми вынес все это в информационное поле, когда уже было известно, что они приняли такое решение. Несколько источников из Северной Америки подтвердили, что Чинахов подпишет контракт. Мы со своей стороны держали паузу. Сам Егор проговорился, что ему нужно быть в посольстве в первые дни мая: как же так, я сейчас на карантине. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это его решение. Выбрал и выбрал. Никаких запасных аэродромов в плане аренды мы не рассматриваем. Если подпишет контракт, поедет в «Коламбус», «Авангард» его ждет через три года.

— А если он захочет через год вернуться?

— Мы не благотворительная организация, которая воспитывает людей, вкладывает в них душу, чтобы они потом они помахали нам рукой и уехали. «Авангард» жестко отстаивает свои интересы. У нас клуб с большой историей и большим негативом извне. Мы способны обороняться, но делать это будем справедливо. Со своей стороны хочу сказать, что не дам нами манипулировать — ни агентам, ни игрокам.

— То есть мосты сожжены на три года?

— Я не исключаю, что ситуация, возможно, изменится. Егор сделает какие-то выводы и поймет что-то для себя в этой ситуации. Но на данный момент мы не будем запасным аэродромом и станем рассматривать его кандидатуру только после истечения контракта в НХЛ.

— Формулировка «пагубное влияние агента» на официальном сайте клуба не кажется перебором? Человек все-таки зашел во взрослый хоккей, поедет играть в НХЛ, а вы выставили резкую оценку.

— Повторюсь, это ответная реакция на фразы, выпущенные в сторону клуба. Нам сказки не надо рассказывать — мы тоже не первый день в хоккее. «Авангард» выразил свою позицию так, как каждый из нас думает на самом деле. Кому-то это нравится, кому-то нет, но мы высказали свою версию происходящего. Пусть некоторые люди выбирают, какая версия ближе — Шуми или наша. Мы ни перед кем не будем плясать и прогибаться. У нас жесткая стратегия. Мы не благотворительная организация.

— Есть ли у «Авангарда» интерес к каким-то российским игрокам из НХЛ? Например, к Никите Гусеву, если он будет свободен.

— Мы открыты для разных вариантов. Сейчас посмотрим, как будут обстоять дела с переподписанием игроков. Мы не закрываем ни одной возможности перед ребятами, которые хотят вернуться. Но их не так много. Эти имена и фамилии всем известны. Нам было бы интересно рассмотреть Гусева, если он задумается о КХЛ. Но его агент уже говорил, что для Никиты в таком случае приоритетом станет вариант с возвращением в СКА. Гусев — очень квалифицированный игрок, который может нам помочь. Если к нам обратятся с его кандидатурой, мы не будем закрываться. Но есть потолок зарплат. Поэтому будем планомерно рассматривать каждую кандидатуру.

— «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Что это значит лично для вас?

— Для меня это был аванс, выданный Александром Крыловым, «Авангардом» и всем Омском, который завершился очень красивой историей. Нас ненавидели, предрекали в каждом раунде вылет, писали и рисовали страшные картинки. Но нам удалось всей семьей, всей дружной командой «Авангарда» довести дело до счастливого конца. Наверное, я первый в истории, кто выиграл Кубок Гагарина и как игрок, и как генеральный менеджер. У меня есть гордость за проделанную работу. Но на следующий день после шестой игры я уже думал, как мы будем комплектоваться, как будем играть в следующем сезоне. В этом плане хотелось бы выразить огромную благодарность и «Авангарду», и председателю совета директоров за возможность, которая мне была предоставлена. Спасибо команде, что мы реализовали огромную мечту, к которой клуб шел 17 лет.