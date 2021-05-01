«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»

Омский клуб не сделал ничего, чтобы сохранить игрока.

В ночь на 1 мая стало известно, что нападающий «Авангарда» Егор Чинахов станет игроком «Коламбуса». Агент игрока Шуми Бабаев в прямом эфире «СЭ» рассказал о том, что омский клуб не предпринимал никаких попыток, чтобы удержать Чинахова.

— Готов Чинахов к НХЛ или нет — решит только жизнь. Принято взвешенное решение, исходя из многих факторов. Пообщавшись с руководством «Коламбуса», мы приняли такое решение. У нас с ними был очень честный диалог. Было понятно, что если что-то вдруг не заладится — хотя мы об этом даже думать не хотим, основная задача — попасть в состав, — то никаких проблем с арендой в Омск не будет. Мы знаем и понимаем, куда едем.

Расскажу другую историю. Вы знаете, что я всегда борюсь за уважительное отношение к хоккеистам. Теперь пусть мне омские болельщики и все остальные ответят. Мы официально объявляли, что будем принимать решение о продолжении карьеры на следующий день после последней игры. Сегодня уже 1 мая. Как вы думаете, за эти дни после окончания плей-офф со мной кто-либо связывался о его продолжении карьеры в «Авангарде»? Говорили нам: «Друзья, давайте подумаем, встретимся, переговорим»? Я понимаю — празднование, все были сильно заняты, но никто не выходил на связь. Как считаете, это нормально?

— Если вы заинтересованы в хоккеисте, то нет.

— Значит, не заинтересованы. Это первый момент. Второй момент. Единственный человек, с которым я переговорил в раздевалке, — это Боб Хартли, который сказал: «Подумайте, останьтесь. Еще год я с ним поработаю и помогу стать лучше». Хартли — единственный человек, который позвонил из раздевалки и поздравил Егора с кубком. И после того, как он объявил о том, что уезжает, он также позвонил, поздравил, поблагодарил и сказал, что уважает его решение и будет помогать чем может. Это нормально?

Все это время Егор был в отеле рядом с ареной. Скажите, пожалуйста, Егор заслужил медаль? А потрогать кубок и поднять его над головой за все эти три дня? К сожалению, ни того ни другого не было. Ему даже медаль не оставили. Как я узнал у одного из сотрудников, ему не хватило медали. Ему ее никто не принес. Сейчас ему заказали новую медаль. Вот он болеет — так принесите парню кубок, дайте его потрогать, поцеловать, поднять над головой. Он что, прокаженный? Это справедливо? Никто на это ничего не скажет. Вот вам и все отношение клуба к игроку. Не представляю, чтобы такое было возможно в другой команде. Хартли — единственный человек, который помнит, что у него есть такой игрок Чинахов.

Это решение взвешенное и правильное. Можно сколько угодно говорить, что мы его приняли давно. Вы меня знаете, если бы мы давно приняли решение, у него в паспорте стояла бы американская виза и он уже улетел.

Также Бабаев прокомментировал поведение нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского, который после завоевания Кубка Гагарина проскандировал оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.

— Толчинский страшно переживает за те слова. Я сам болельщик ЦСКА. Как только это видео появилось на YouTube, сразу написал Грицюку: «Покажи Толчинскому, что он там исполняет!» А у Сергея — адреналин, эмоции. Шампанское, перемешанное с пивом, победная раздевалка. У него все перемешалось. То, что болельщики ЦСКА ему угрожают, — это неправильно. Вы поймите, у парня была какая-то обида, но она — на руководство ЦСКА, а не на болельщиков. Он в адрес болельщиков и не хотел ничего сказать.

Я знаю, как он относится к ЦСКА. Мы вчера вместе сидели, разговаривали об этом — я, Сергей и Максим Мамин. Максим, как игрок ЦСКА и его близкий друг, сказал, что ему это не понравилось. Толчинский объяснил: «Вот выскочило, что я могу сейчас себе сделать? Язык откусить?» Сергей искренне извинился. Думаю, он еще не раз пожалеет о том, что сделал. Надо просто это принять. Так случилось — ничего с этим сделать нельзя.