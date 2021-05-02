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Готовец — о чемпионстве «Авангарда»: «Я закрывал глаза и бросал по воротам»

22:54
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Одним из неожиданных героев «Авангарда» в плей-офф КХЛ стал защитник Кирилл Готовец. Сам Готовец ни разу не забивал голы в регулярном чемпионате, но в плей-офф отличился трижды, и все эти шайбы имели большое значение.

— За счет чего забили решающие голы в двух последних сериях?

— Так получилось. Я ничего особенного не сделал. Мне просто хорошо отдавали передачи. Я закрывал глаза и бросал по воротам. Старался попасть в створ, а там нападающие удачно закрывали обзор вратарю, и шайба проходила, — приводи слова Готовца «Известия».

— Можете выделить самый трудный момент в сезоне?

— Даже не знаю. Наверное, когда «Магнитка» нас обыграла 7:1. Это была пощечина. Мы поняли, что надо собраться и в будущем такого нельзя допускать. После этого больше сплотились, а остальное — уже история.

— Год назад, когда переходили в «Авангард», могли подумать, что это вам принесет трофей?

— Нет, в прошлом году даже не мог представить, во-первых, что попаду в финал, а во-вторых, что возьму Кубок. Даже мыслей таких не было.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1159628/aleksei-fomin/khochetsia-ostatsia-v-avangarde-i-sokhranit-titul

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