Плющев: «Не понимаю, почему в «Тракторе» остановились именно на Бенуа Гру»

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о назначении канадца Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

«Большой неожиданности по поводу ухода Заварухина не испытал, но я не понимаю, почему в «Тракторе» остановились именно на этом специалисте. Вероятнее всего, Бенуа Гру не владеет русским языком, российским хоккейным слэнгом, что будет осложнять его работу и коммуникацию с игроками. В целом в лиге всегда идет серьезная ротация хоккеистов и тренеров, поэтому я уже привык не удивляться таким новостям, но назначение канадского специалиста стало для меня действительно неожиданным», — приводит слова Плющева Legalbet.

Последние семь лет Гру работал в системе «Тампы», возглавляя фарм-клуб «молний» в АХЛ — «Сиракьюс Кранч».

Контракт 56-летнего канадца с «Трактором» рассчитан на два сезона. На своем посту Гру сменил россиянина Алексея Заварухина.