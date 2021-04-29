Как «Авангард» собирал чемпионскую команду

Все герои победного плей-офф.

Сколько бы денег у вас ни было, построить чемпионскую команду за один сезон попросту нереально. Достаточно вспомнить, как долго к своему первому Кубку Гагарина шли ЦСКА и СКА. «СЭ» вспоминает, как «Авангард» в течение нескольких лет по кирпичикам собирал свой золотой состав.

Вратари

Игорь Бобков

Статистика в плей-офф:7 матчей, 90,3% ОБ, КН — 2.5

Один из триумфаторов МЧМ в Баффало переехал в «Авангард» в 2018-м после трех сезонов в «Адмирале» и изначально приобретался омским клубом на роль бэкапа для Карри Рамо. Однако, когда опытнейший финн, доходивший с «ястребами» до финала Кубка Гагарина девять лет назад, уже на предсезонке повторно порвал «кресты» и выбыл до конца сезона, Бобков неожиданно стал первым номером.

Здорово воспользовавшись шансом, Игорь закрепился в этой роли на целых три года. Начинал в статусе стартера уроженец Сургута и этот плей-офф, но после того как пропустил пять шайб в первом матче серии с «Магниткой», прочно и надолго присел на скамейку, уступив место в рамке чеху Грубецу.

Шимон Грубец

Статистика в плей-офф: 18 матчей, 95,3% ОБ, КН — 1.45

А вот зачем «Авангард» в ноябре взял не самого яркого чеха Шимона Грубеца, кажется, не понимал никто. Да, Бобкова на старте сезона лихорадило, и команде с чемпионскими амбициями нужен был куда более стабильный голкипер, а проблемный Эмиль Гарипов не устраивал омичей даже в качестве второго номера. Но неочевидный легионер из безнадежного «Куньлуня» и близко не выглядел потенциальным спасителем «ястребов» и человеком, который весной сможет принести Омску первый Кубок Гагарина в истории.

Своей игрой Грубец добавил уверенности защитникам «Авангарда» в серии с Магнитогорском, притормозил Казань в финале конференции, а в решающей рубке с ЦСКА ошибся лишь один раз, пропустив чисто вратарский гол только в третьем матче. Теперь бросить камень в генерального менеджера сибиряков Алексея Волкова, заплатившего за 29-летнего иностранца около 200 тысяч долларов, сможет только умалишенный.

Шимон Грубец. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитники

Кирилл Готовец

Статистика в плей-офф: 22 матча, 4 (3+1) очка, «+4»

О человеке, который в двух первых матчах финала «Востока» забил больше, чем за весь регулярный чемпионат, и поразил всех, мы писали большой текст еще по ходу серии с «Ак Барсом». Крепкого белорусского домоседа, редко поднимавшегося в этом сезоне выше третьей пары, селекционная служба «Авангарда» нашла после его не самого впечатляющего сезона в кризисном Минске. Но в Балашихе Готовец точно пришелся ко двору и оправдал свое приобретение. Подписание Кирилла за очень адекватные деньги — доказательство того, что скауты «ястребов» не зря кормятся с рук газового гиганта.

Оливер Каски

Статистика в плей-офф: 22 матча, 10 (3+7) очков, «+2»

Один из пяти всадников апокалипсиса (окей, большинства «Авангарда») подписал однолетний контракт с сибирским клубом в статусе чемпиона мира и одного из лучших атакующих защитников Европы и стал одной из жемчужин омской селекции. Праворукий финн очень ровно отпахал весь чемпионат, настреляв 34 очка в регулярке, и был незаменимым игроком Хартли на чужой синей линии, кошмаря вратарей соперника своими хитрыми набросами. Впрочем, приобретение Каски весной никаких вопросов и не вызывало.

Семен Чистяков

Статистика в плей-офф: 20 матчей, 2 (1+1) очка, «+1»

Воспитанник нижнетагильского «Спутника» переехал в «Авангард» в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», который зачем-то отдал омичам одного из самых талантливых оборонцев своей системы. В команде франкофона Чистяков редко получал больше 8 минут игрового времени, зачастую выходя затыкать дыры в составе, но за этот сезон реально сделал огромный шаг вперед и в следующей регулярке должен получить куда более серьезный айстайм. Конечно, если не уедет в Северную Америку.

Семен Чистяков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алексей Емелин

Статистика в плей-офф: 12 матчей, 3 (1+2) очка, «+2»

Капитан «ястребов» и один из самых жестких игроков лиги, вернувшись из НХЛ в 2018-м, шел к своему третьему Кубку Гагарина три года. В этом сезоне Емелин показал, что в свои 35 лет находится в полнейшем порядке, и подтвердил статус элитного защитника по меркам КХЛ. Правда, теперь дальнейшая карьера Алексея под вопросом — проблемы с печенью, из-за которых он по ходу серии с «Ак Барсом» попал в реанимацию, могут вынудить его уйти на пенсию раньше, чем он планировал.

Капитан «Авангарда» угодил в реанимацию. Как это могло случиться?

Алексей Соловьев

Статистика в плей-офф: 1 матч, 0 очков, «0»

Пожалуй, самый загадочное подписание Алексея Волкова. Защитник, который предыдущие девять лет варился исключительно в американских минорных лигах, в регулярке провел всего 13 матчей, а в плей-офф появился на льду лишь единожды, сыграв чуть больше 3 минут в одной игре с Казанью. Объяснить его переезд в Подмосковье можно только желанием расширить скамейку.

Вилле Покка

Статистика в плей-офф: 24 матча, 5 (1+4) очков, «+5»

Абсолютного лидера плей-офф по количеству заблокированных бросков «ястребы» застолбили за собой еще в далеком 2012-м на драфте КХЛ, когда клубом рулил легендарный Анатолий Бардин. Однако до России финский магнит добрался только через шесть лет, не сумев пробиться в основе «Чикаго», и с ходу превратился в ключевого игрока меньшинства «Авангарда», приносив последние три года пользу именно как разрушитель. Страшно подумать, сколько здоровья Покка оставил в матчах на вылет, без раздумий бросаясь под шайбу.

Алексей Емелин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Максим Гончаров

Статистика в плей-офф: 8 матчей, 0 очков, «-2»

Невероятно жесткий защитник для нижних пар, которого Леонид Вайсфельд называл «когда-то лучшим в своем амплуа по 1989 году рождения», пытался взять кубок с «Авангардом» еще в эпоху Владимира Шалаева. В этом сезоне 31-летний москвич не пригодился Олегу Знарку в «Спартаке», свалился в ВХЛ и в ноябре оказался на рынке свободных агентов. Без клуба опытный боец сидел недолго — после расторжения с красно-белыми он практически мгновенно подписал пробный контракт с сибиряками. А в декабре получил полноценное соглашение и во второй половине чемпионата добавил команде мощи.

Дамир Шарипзянов

Статистика в плей-офф: 24 матча, 8 (3+5) очков, «+6»

Самого сбалансированного игрока обороны этого «Авангарда» и MVP последних смен шестого матча с ЦСКА, поймавшего на себя сразу три броска в двойном меньшинстве, боссы омичей выцепили из «Нефтехимика». «Авангард» перебил квалификационное предложение нижнекамцев и заплатил за их самого результативного защитника компенсацию в 70 миллионов. И кто вообще после вчерашней игры и в целом блестящего плей-офф посмеет сказать, что Шарипзянов не отбил эти деньги? Сейчас на Дамире нет живого места, но, как говорит он сам, Кубок Гагарина исцеляет.

Алексей Береглазов

Статистика в плей-офф: 24 матча, 7 (1+6) очков, «+8»

Габаритный защитник, который вместе с Поккой и Шарипзяновым оккупировал топ-3 самых блокирующих игроков этого плей-офф, выдал провальный прошлый сезон в родном Магнитогорске и практически со скандалом отказался подписывать новый контракт с существенным понижением зарплаты. Тогда вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков заявил, что Береглазову стоит снять с себя корону, и в итоге, так и не сумев договориться с воспитанником, обменял его в «Авангард» вместе с Ильей Каблуковым, получив Тэйлора Бека. От сделки выиграли все три стороны, а сам Алексей доказал, что болельщики «Металлурга» зря радовались его уходу.

Дамир Шарипзянов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Максим Чудинов

Статистика в плей-офф: 2 матча, 1 (0+1) очко, «0»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА был обменян в «Авангард» четыре года назад, когда уже не мог «вывозить программу» у Знарка и, в отличие от большинства игроков чемпионской команды, успел поиграть на льду снесенной «Омск Арены». У Хартли Чудинов погоды не портил и играл достаточно много. Только практически весь плей-офф Максиму пришлось пропустить из-за рецидива нижней части тела.

Нападающие

Егор Чинахов

Статистика в плей-офф: 21 матч, 7 (5+2) очков, «+1»

Проспект «Коламбуса» и одно из главных открытий этого чемпионата начинал заниматься хоккеем в Перми, но в 2008-м вместе с родителями переехал в Омск и основное хоккейное образование получал в школе «Авангарда». В прошлом сезоне журналисты и болельщики буквально умоляли Хартли дать шанс лидеру «Омских Ястребов», который разрывал МХЛ и доминировал на уровне ровесников, однако упертый франкофон говорил, что Егор еще ребенок и не готов к взрослому хоккею. Но за последнее межсезонье Чинахов оброс мясом и уже с начала регулярки превратился в важный винт в механизме канадца.

Арсений Грицюк

Статистика в плей-офф: 3 матча, 0 очков, «0»

Воспитанник красноярского «Сокола» укатил в куда более хоккейный Омск в 2013-м, когда местная академия и близко не работала на нынешних мощностях. Прошлым летом Грицюк вместе с Чинаховым наконец-то получил полноценный шанс закрепиться в первой команде, однако, в отличие от Чинахова, стабильное место в основе не заслужил.

Егор Чинахов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кирилл Семенов

Статистика в плей-офф: 23 матча, 9 (4+5) очков, «+7»

Уроженец Омска и еще один продукт школы «ястребов», который выдал не самый однозначный сезон, покидал «Авангард» лишь раз, когда уезжал в скрытую аренду в Новокузнецк. В этой регулярке Семенов был не так результативен, как в прошлой, но новый контракт от родного клуба он точно получит.

Павел Дедунов

Статистика в плей-офф: 24 матча, 4 (2+2) очка, «0»

Над автором переломной шайбы финала на протяжении нескольких лет посмеивались в родном Хабаровске, периодически сравнивая с деревом, и искренне не понимали, зачем не самый техничный форвард пригодился клубу с чемпионскими амбициями. Даже 13 шайб Дедунова в последнем сезоне за «Амур» болельщики называли не иначе, как аномалией. А вот в «Авангарде» четко осознавали, что кубки приносят не столько золотые мальчики из первых звеньев, сколько двужильные пахари. Дедунов забил важнейший гол в овертайме четвертого матча финала, когда убежал к воротам ЦСКА в меньшинстве.

Павел Дедунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Никита Комаров

Статистика в плей-офф: 13 матчей, 1 (0+1) очко, «+1»

Еще один силовой нападающий, который пришелся ко двору в плей-офф. До этой весны белоруса, толкавшегося в прошлом году в «Тракторе», называли бестолковым силовым нападающим, не способным дать Омску ничего кроме голой мощи и кулаков. Тем не менее в играх на вылет он сыграл достаточно стабильно и все, что от него требовалось, исправно выполнял.

Корбэн Найт

Статистика в плей-офф: 24 матча, 16 (5+11) очков, «+3»

С повелителем точки вбрасывания и пятака совсем все просто — для построения чемпионской команды омичам нужен был элитный центр, и они, подписав лидера прошлогоднего «Барыса» Андрея Скабелки, его получили. Тут даже и добавить нечего — просто топовое приобретение.

Клим Костин и Корбэн Найт. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Илья Каблуков

Статистика в плей-офф: 16 матчей, 2 (1+1) очка, «0»

Можно сколько угодно смеяться над чемпионом Пхенчхана и с ухмылкой считать его количество матчей без заброшенных шайб, но именно он выходил на лед в концовках, когда нужно было оберегать преимущество. Куда веселее, что теперь уже трехкратный обладатель Кубка Гагарина летом заочно сделал круг по стране и переехал в Балашиху после того, как был обменян сначала в «Амур», а чуть позже в «Магнитку». Кто теперь назовет решение боссов «Авангарда» обменять Бэка в «Магнитку» на, казалось бы, неликвидных Каблукова и Береглазова странным?

Рид Буше

Статистика в плей-офф: 21 матч, 17 (8+9) очков, «+4»

Ахаэловского монстра с потрясающий голевой чуйкой ждали в КХЛ еще пару лет назад. Буше, несколько лет разрывавший лигу фарм-клубов, на протяжении семи сезонов безуспешно пытался закрепиться в НХЛ, а весной 2020-го наконец-то решился на переезд в КХЛ и с первого же матча за «Авангард» начал стабильно набирать очки.

Андрей Стась

Статистика в плей-офф: 19 матчей, 3 (0+3) очка, «0»

Опытнейший оборонительный центр ради перехода в «Авангард» из минского «Динамо» в 2016-м отказался от выступлений за сборную Беларуси и на некоторое время оказался изгоем на родине. Как оказалось, игра стоила свеч — Стась на четыре года прописался в нижних звеньях, а в этом сезоне получил ассистентскую нашивку.

Рид Буше (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александр Хохлачев

Статистика в плей-офф: 23 матча, 5 (1+4) очков, «+2»

Некогда лучший бомбардир «Спартака» в прошлом году откровенно задыхался в схемах Олега Знарка. Спас Хохлачева от тирании бывшего тренера красно-белых обмен на Сергея Широкова, которого так обожает тесть Артемия Панарина. У Хартли 27-летний форвард в результативности не прибавил, но свои дежурные 30 очков в регулярном чемпионате насобирал.

Иржи Секач

Статистика в плей-офф: 6 матчей, 2 (2+0) очка, «-1»

Качественный чешский вингер сменил ЦСКА на «Авангард» исключительно благодаря потолку зарплат. Когда настало время затянуть потуже пояса, Секач отказался переподписывать действующий контракт с пониженным окладом и в конце концов расторг контракт с армейцами. Омские менеджеры воспользовались ситуацией и подобрали одного из лучших иностранцев. В регулярке чех выглядел по-настоящему мощно и стабильно попадал в заявку даже после приобретения Грубеца, однако в плей-офф Иржи стал шестым лишним у Хартли и отпахал всего 6 матчей.

Наиль Якупов

Статистика в плей-офф: —

Ради трансфера из «Амура» в «Авангард» Якупов в октябре согласился порезать свою зарплату с 70 до 25 миллионов рублей в год. Наиль здорово вписался в звено к Буше и Зернову, начав набирать очки с первых матчей за новую команду, но в январе получил травму и пропустил остаток сезона. Тем не менее многострадальный форвард все время путешествовал с командой, был одной из ключевых фигур в раздевалке и после побед толкал перед партнерами короткие, но красочные монологи.

Клим Костин

Статистика в плей-офф: 24 матча, 9 (5+4) очков, «+5»

Парень из Пензы поднял кубок над головой благодаря коронавирусу и управленческому бардаку в «Динамо», которое после очередной смены юрлица два года назад потеряло права на выпускника своей школы, довольно рано отчалившего в Северную Америку. Изначально «Авангард» по ходу этой регулярки брал Костина в аренду у «Сент-Луиса» до открытия тренировочных лагерей. По итогу же Клим остался в клубе на полноценный сезон и пролез в топ-6. Совсем скоро одно из открытий плей-офф вернется в США, но права на него в КХЛ «Авангард» сохранит.

Алексей Потапов

Статистика в плей-офф: 18 матчей, 2 (0+2) очка, «0»

Бывший нападающий «Ак Барса», впервые ставший чемпионом в Казани, и самый результативный ролевик Хартли весной мог вернуться в родное «Торпедо», но поехал туда, где шансов на второй кубок было несопоставимо больше. И ведь не ошибся.

Илья Ковальчук

Статистика в плей-офф: 24 матча, 9 (4+5) очков, «-1»

К подписанию окончательно потерявшего шансы остаться в НХЛ Ковальчука можно было относиться по-разному. Но отрицать, что Илья стал настоящим вожаком команды, попросту глупо. Неизвестно, на каких островах мог бы отдыхать сейчас «Авангард», не забей он тот спасительный гол в пятой игре с Казанью.

Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сергей Толчинский

Статистика в плей-офф: 24 матча, 20 (6+14) очков, «+5»

История Толчинского — очередное подтверждение того, что жизнь — лучший драматург. MVP плей-офф, забивший золотой гол в ворота Юханссона, не всегда проходил в состав команды Игоря Никитина и редко поднимался выше третьего звена, а когда вырвался на волю, начал творить и в шестом матче похоронил ЦСКА. Когда прошлой весной у Сергея закончился контракт, москвичи сделали своему воспитаннику квалификационное предложение, но «Авангард» его перебил и получил роскошного игровичка. И то, что армейцы не смогли повторить оффершит Омска, — реальная победа потолка зарплат. Пару лет назад Игорь Есмантович перекрыл бы любое предложение конкурента, завалив Толчинского деньгами, но теперь вынужден считать каждый миллион и не может мариновать в системе лишние три пятерки.

Денис Зернов

Статистика в плей-офф: 24 матча, 6 (2+4) очков, «-1»

За кого точно «Авангарду» пришлось биться на рынке, так это за Дениса Зернова. Молодые российские центры в КХЛ — товар дефицитный. Для того чтобы забрать лучшего бомбардира исключенной из КХЛ «Лады» в 2018-м, тогдашнему президенту омичей Максиму Сушинскому пришлось перебить предложение «Магнитки», которая уже согласовала контракт с нападающим. Представляете, как после того маневра скрипел зубами Геннадий Величкин?