Игорь Рабинер — о чемпионстве «Ястребов».

«Авангард» впервые взял Кубок Гагарина! А Боб Хартли — второй тренер в истории после его соотечественника-канадца Майка Кинэна, который выиграл два главных клубных хоккейных приза по обе стороны океана.

Плей-офф Кубка Гагарина выиграла команда, которая не провела ни одного матча в сезоне в родном городе, Омске. Хотя, глядя на сумасшедшую поддержку команды в Балашихе, в это невозможно поверить. Интересно, сколько там было омичей?

Уникальная история.

Как и то, что связка главный тренер — капитан, Хартли — Илья Ковальчук, когда-то была и в НХЛ, у «Атланты», и теперь в точности повторилась в КХЛ. Было бы, конечно, еще красивее, если бы эта связка выиграла оба Кубка, но это было бы уже слишком. Хартли побеждал в «Колорадо» перед самым появлением Кови в НХЛ. А теперь они сделали это вместе.

После финала сезона 2018/19 Боб Хартли обещал думать ночами, как победить ЦСКА.



БОБ ХАРТЛИ ПРИДУМАЛ. МЫ ПОБЕДИЛИ. pic.twitter.com/vW1Qzb3nex — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Убежден, что главный момент этого финала — гол омича Павла Дедунова в овертайме, причем в меньшинстве, четвертого матча. ЦСКА тогда феноменальным образом отыгрался за две секунды до конца основного времени, и пропустить в дополнительное время, причем при таких обстоятельствах, — это было моральное убийство армейцев.

После этого они в двух матчах не забили ни одной шайбы. И на гол Сергея Толчинского на последних секундах первого периода сегодняшней встречи не смогли ответить ничем.

Маленький ассистентский шедевр от Оливера Каски — и такой НЕОБХОДИМЫЙ гол Сергея Толчинского своей бывшей команде! pic.twitter.com/QtwlLkculm — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

При том что в конце основного времени ЦСКА минуту и 48 секунд подряд играл «пять на три»! И ничего не смог сделать, причем игрок «Авангарда» Дамир Шарипзянов дважды подряд принял страшные броски москвичей на себя. Это выглядело очень круто. А еще круче — когда после паузы и вбрасывания Хартли оставил Шарипзянова на льду!

А я вот думаю — не стоило ли главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину рискнуть и за четыре минуты до конца снять вратаря и сыграть «шесть на три»? Ведь после того, как составы уравнялись, армейцы и поменять-то голкипера толком не смогли.

А вратарь Шимон Грубец по ходу сезона перешел в «Авангард» из худшей команды КХЛ, «Куньлуня». И стал основным вратарем лучшей команды Кубка Гагарина, сыграв пять сухих матчей. Включая два последних.

Только что два капитана «Авангарда» — находившийся еще пару недель назад на грани жизни и смерти Алексей Емелин и великий российский хоккеист Илья Ковальчук — вместе подняли Кубок Гагарина.

И это даже у нейтральных людей вроде меня, куда больше интересующегося НХЛ, чем КХЛ, вызывает сильные эмоции.