Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    КХЛ

Уникальная история! Ковальчук и Хартли были связкой в НХЛ — а Кубок выиграли с «Авангардом»

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
28 апреля 2021, 22:15

Статья опубликована в газете под заголовком: «Уникальная история Ковальчука и Хартли»

№ 8430, от 29.04.2021

Боб Хартли и Илья Ковальчук с Кубком Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Боб Хартли и Илья Ковальчук. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Боб Хартли и Илья Ковальчук с Кубком Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Игорь Рабинер — о чемпионстве «Ястребов».
28&nbsp;апреля. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; ЦСКА (Москва)&nbsp;&mdash; 1:0.«Авангард» — чемпион! Впервые в истории КХЛ

«Авангард» впервые взял Кубок Гагарина! А Боб Хартли — второй тренер в истории после его соотечественника-канадца Майка Кинэна, который выиграл два главных клубных хоккейных приза по обе стороны океана.
Плей-офф Кубка Гагарина выиграла команда, которая не провела ни одного матча в сезоне в родном городе, Омске. Хотя, глядя на сумасшедшую поддержку команды в Балашихе, в это невозможно поверить. Интересно, сколько там было омичей?

Уникальная история.

Как и то, что связка главный тренер — капитан, Хартли — Илья Ковальчук, когда-то была и в НХЛ, у «Атланты», и теперь в точности повторилась в КХЛ. Было бы, конечно, еще красивее, если бы эта связка выиграла оба Кубка, но это было бы уже слишком. Хартли побеждал в «Колорадо» перед самым появлением Кови в НХЛ. А теперь они сделали это вместе.

Убежден, что главный момент этого финала — гол омича Павла Дедунова в овертайме, причем в меньшинстве, четвертого матча. ЦСКА тогда феноменальным образом отыгрался за две секунды до конца основного времени, и пропустить в дополнительное время, причем при таких обстоятельствах, — это было моральное убийство армейцев.

После этого они в двух матчах не забили ни одной шайбы. И на гол Сергея Толчинского на последних секундах первого периода сегодняшней встречи не смогли ответить ничем.

При том что в конце основного времени ЦСКА минуту и 48 секунд подряд играл «пять на три»! И ничего не смог сделать, причем игрок «Авангарда» Дамир Шарипзянов дважды подряд принял страшные броски москвичей на себя. Это выглядело очень круто. А еще круче — когда после паузы и вбрасывания Хартли оставил Шарипзянова на льду!

А я вот думаю — не стоило ли главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину рискнуть и за четыре минуты до конца снять вратаря и сыграть «шесть на три»? Ведь после того, как составы уравнялись, армейцы и поменять-то голкипера толком не смогли.

А вратарь Шимон Грубец по ходу сезона перешел в «Авангард» из худшей команды КХЛ, «Куньлуня». И стал основным вратарем лучшей команды Кубка Гагарина, сыграв пять сухих матчей. Включая два последних.

Только что два капитана «Авангарда» — находившийся еще пару недель назад на грани жизни и смерти Алексей Емелин и великий российский хоккеист Илья Ковальчук — вместе подняли Кубок Гагарина.

И это даже у нейтральных людей вроде меня, куда больше интересующегося НХЛ, чем КХЛ, вызывает сильные эмоции.

Читайте также

Московское «Динамо» подписало контракты с семью игроками
Сушинский — об оскорбительной кричалке Толчинского в адрес ЦСКА: «Сказалось влияние алкоголя»
«Авангард» — чемпион! Впервые в истории КХЛ
Эра ЦСКА уходит. В КХЛ наступает новое время

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора
vs
24
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры