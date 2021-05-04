Таблица переходов КХЛ: три клуба «Востока» бьются за Кагарлицкого
|
Западная конференция
|
Восточная конференция
|
Западная конференция
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Игорь Никитин
|
Пришли
в. Федотов (Трактор)
Ушли
н. Шалунов (Чикаго, НХЛ)
|
СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Валерий Брагин
|
Пришли
н. Хендемарк (Сан-Хосе, НХЛ)
Ушли
н. Подколзин (Ванкувер, НХЛ)
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
|
Пришли
з. Педан (Ак Барс)
Ушли
в. Гарипов (Трактор)
|
Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Андрей Скабелка
|
Пришли
Ушли
з. Охтамаа (завершение контракта)
|
Йокерит
Хельсинки
Главный тренер
Лаури Марьямяки
|
Пришли
з. Хольм (Металлург)
Ушли
в. Калниньш (завершение контракта)
|
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Разин
|
Пришли
з. Петрищев (Салават Юлаев)
Ушли
з. Адамчук (Ак Барс)
|
Динамо
Минск
Главный тренер
Крэйг Вудкрофт
|
Пришли
-
Ушли
з. Менелл
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Борис Миронов
|
Пришли
в. Красиков (Сочи)
Ушли
в. Гудачек (завершение контракта)
|
Витязь
Подольск
Главный тренер
Михаил Кравец
|
Пришли
-
Ушли
з. Хультстрем (Металлург)
|
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Евгений Ставровский
|
Пришли
з. Дьяков (Юность, Белоруссия)
Ушли
в. Красиков (Спартак)
|
Динамо
Рига
Главный тренер
Сергей Зубов
|
Пришли
в. Мачовски (Спарта, Чехия)
Ушли
в. Галимов (завершение контракта)
|
Восточная конференция
|
Авангард
Омск
Главный тренер
Боб Хартли
|
Пришли
н. Жарков (Салават Юлаев)
Ушли
в. Бобков (Ак Барс)
|
Ак Барс
Казань
Главный тренер
Дмитрий Квартальнов
|
Пришли
в. Бобков (Авангард)
Ушли
в. Рейдеборн (завершение контракта)
|
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Илья Воробьев
|
Пришли
з. Волгин (Нефтехимик)
Ушли
з. Хольм (Йокерит)
|
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Томи Лямся
|
Пришли
н. Шмелев (Сочи)
Ушли
в. Тарасов (Коламбус, НХЛ)
|
Трактор
Челябинск
Главный тренер
Анвар Гатиятулин
|
Пришли
в. Гарипов (Динамо Мск)
Ушли
з. Евенко (Спартак)
|
Барыс
Нур-Султан
Главный тренер
Юрий Михайлис
|
Пришли
-
Ушли
з. Блэкер (Автомобилист)
|
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Билл Питерс
|
Пришли
в. Шикин (Куньлунь)
Ушли
н. Голышев (Айлендерс, НХЛ)
|
Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Дэвид Немировски
|
Пришли
н. Тянулин (Крефельд, Германия)
Ушли
з. Остин (завершение контракта)
|
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
|
Пришли
н. Литовченко (Автомобилист)
Ушли
з. Гуркин (Автомобилист)
|
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Владимир Воробьев
|
Пришли
-
Ушли
з. Турбин (Торпедо)
|
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
|
Пришли
в. Фурх (Динамо Мн)
Ушли
н. Шафигуллин (Лос-Анджелес, НХЛ)
|
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
?
|
Пришли
-
Ушли
в. Шикин (Автомобилист)
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