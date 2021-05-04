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Таблица переходов КХЛ: три клуба «Востока» бьются за Кагарлицкого

Сегодня, 16:15
Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Владимир Жарков. Дмитрий Кагарлицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Владимир Жарков.
Теги:
1 мая в КХЛ открылся рынок свободных агентов.

Западная конференция

Восточная конференция
Жирным выделены переходы, которые подтверждены официально.

Западная конференция
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Игорь Никитин
Пришли

в. Федотов (Трактор)

Ушли

н. Шалунов (Чикаго, НХЛ)
СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Валерий Брагин
Пришли

н. Хендемарк (Сан-Хосе, НХЛ)

Ушли

н. Подколзин (Ванкувер, НХЛ)
н. Ткачев (НХЛ)
Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
Пришли

з. Педан (Ак Барс)
н. Галиев (Ак Барс)
н. Федоров (Спартак)
н. Петунин (Северсталь)

Ушли

в. Гарипов (Трактор)
з. Хиетанен (завершение контракта)
н. Яшкин (Аризона, НХЛ)
н. Кагарлицкий (Салават Юлаев, Металлург, Автомобилист)
н. Пяярви (завершение контракта)
н. Брюквин (Авангард)
Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Андрей Скабелка
Пришли

Ушли

з. Охтамаа (завершение контракта)
н. Ландер (завершение контракта)
н. Пулккинен (Трактор)
н. Ткачев (Трактор)
Йокерит
Хельсинки
Главный тренер
Лаури Марьямяки
Пришли

з. Хольм (Металлург)

Ушли

в. Калниньш (завершение контракта)
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Разин
Пришли

з. Петрищев (Салават Юлаев)
з. Пресс (Лукко, Финляндия)
з. Стенквист (Эссят, Финляндия)
н. Рооба (ЮП, Финляндия)
н. Рассказов (Амур)
н. Агапов (Дизель, ВХЛ)
н. Емец (Ак Барс)

Ушли

з. Адамчук (Ак Барс)
н. Абдул (завершение контракта)
н. Берглунд (завершение контракта)
н. Петунин (Динамо Мск)
н. Вихарев (Сочи)
Динамо
Минск
Главный тренер
Крэйг Вудкрофт
Пришли

-

Ушли

з. Менелл
н. Принс (Автомобилист)
н. Спунер (Автомобилист)
Спартак
Москва
Главный тренер
Борис Миронов
Пришли

в. Красиков (Сочи)
з. Евенко (Трактор)
з. Хид (Лугано)
н. Солодухин (Салават Юлаев)
н. Авцин (Трактор)
н. Кугрышев (Спартак)
н. Квартальнов (Сочи)

Ушли

в. Гудачек (завершение контракта)
з. Кутейкин (завершение контракта)
з. Кулик (Трактор)
н. Ганзл (завершение контракта)
н. Радил (завершение контракта)
н. Лехтеря (завершение контракта)
н. Федоров (Динамо Мск)
н. Бакош (Сочи)
н. Беспалов (завершение контракта)
Витязь
Подольск
Главный тренер
Михаил Кравец
Пришли

-

Ушли

з. Хультстрем (Металлург)
з. Катичев (завершение контракта)
з. Ержабек (завершение контракта)
н. Дэнфорт (Коламбус, НХЛ)
н. Семин (завершение контракта)
н. Теденбю (завершение контракта)
н. Даугавиньш (завершение контракта)
н. Артюхин (завершение контракта)
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Евгений Ставровский
Пришли

з. Дьяков (Юность, Белоруссия)
н. Бакош (Спартак)
н. Вихарев (Северсталь)
н. Баканов (Куньлунь)

Ушли

в. Красиков (Спартак)
з. Мироманов (Вегас, НХЛ)
з. Батыршин (завершение контракта)
н. Шмелев (Салават Юлаев)
н. Карьялайнен (Динамо Р)
н. Квартальнов (Спартак)
Динамо
Рига
Главный тренер
Сергей Зубов
Пришли

в. Мачовски (Спарта, Чехия)
в. Маттссон (Фрелунда, Швеция)
з. Алишаускас (Слован, Словакия)
з. Фрейбергс (Тршинец, Чехия)
з. Цибульскис (Литвинов, Чехия)
з. Пайсик (Даллас, НХЛ)
н. Карьялайнен (Сочи)
н. Веннстрем (Эссят, Финляндия)

Ушли

в. Галимов (завершение контракта)
в. Проскуряков (завершение контракта)
н. Паршин (завершение контракта)
н. Столяров(завершение контракта)

Восточная конференция
Авангард
Омск
Главный тренер
Боб Хартли
Пришли

н. Жарков (Салават Юлаев)
н. Брюквин (Динамо Мск)

Ушли

в. Бобков (Ак Барс)
н. Чинахов (Коламбус, НХЛ)
н. Ковальчук (расторжение контракта)
н. Стась (Трактор)
н. Потапов (Трактор)
н. Хохлачев
н. Костин (Сент-Луис, НХЛ)
Ак Барс
Казань
Главный тренер
Дмитрий Квартальнов
Пришли

в. Бобков (Авангард)
з. Уайдмэн (Торпедо)
з. Адамчук (Северсталь)
н. Уил (Лаваль, АХЛ)

Ушли

в. Рейдеборн (завершение контракта)
в. Мифтахов (Тампа-Бэй, НХЛ)
з. Викстранд (завершение контракта)
з. Педан (Динамо)
н. Галиев (Динамо)
н. Да Коста (Автомобилист)
н. Кормье (Автомобилист)
н. Доус (завершение контракта)
н. Фисенко
н. Емец (Северсталь)
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Илья Воробьев
Пришли

з. Волгин (Нефтехимик)
з. Маклюков (Барыс)
н. Акользин (Барыс)
н. Никонцев (Спартак)
з. Хультстрем (Витязь)

Ушли

з. Хольм (Йокерит)
н. Расмуссен (завершение контракта)
н. Нестрашил (завершение контракта)
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Томи Лямся
Пришли

н. Шмелев (Сочи)
н. Тихонов (Ак Барс)

Ушли

в. Тарасов (Коламбус, НХЛ)
з. Алексеев (Вашингтон, НХЛ)
н. Кугрышев (Спартак)
н. Жарков (Авангард)
Трактор
Челябинск
Главный тренер
Анвар Гатиятулин
Пришли

в. Гарипов (Динамо Мск)
з. Кулик (Спартак)
н. Ткачев (Локомотив)
н. Пулккинен (Локомотив)
н. Стась (Авангард)
н. Потапов (Авангард)
н. Капустин (Северсталь)

Ушли

з. Евенко (Спартак)
з. Огурцов
з. Бодров (завершение контракта)
н. Оберг (завершение контракта)
н. Карлин (завершение контракта)
н. Майоров (завершение контракта)
н. Косов
н. Авцин (Спартак)
н. Полыгалов (завершение контракта)
Барыс
Нур-Султан
Главный тренер
Юрий Михайлис
Пришли

-

Ушли

з. Блэкер (Автомобилист)
з. Линтуниеми
н. Волк (Автомобилист)
н. Вароне (завершение контракта)
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Билл Питерс
Пришли

в. Шикин (Куньлунь)
з. Блэкер (Барыс)
з. Гуркин (Сибирь)
н. Да Коста (Ак Барс)
н. Волк (Барыс)
н. Спунер (Динамо Мн)
н. Принс (Динамо Мн)

Ушли

н. Голышев (Айлендерс, НХЛ)
н. Холланд (завершение контракта)
н. Литовченко (Сибирь)
н. Секстон (завершение контракта)
Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Дэвид Немировски
Пришли

н. Тянулин (Крефельд, Германия)
н. Гривик (Лександ, Швеция)
з. Турбин (Амур)

Ушли

з. Остин (завершение контракта)
н. Жафяров (НХЛ)
н. Шварц (завершение контракта)
н. Клус (завершение контракта)
н. Чехович (Сан-Хосе, НХЛ)
н. Дер-Аргучинцев (Торонто, НХЛ)
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
Пришли

н. Литовченко (Автомобилист)
н. Ведин (ХВ-71)
н. Голубев (Амур)
н. Кручинин (Динамо СПб, ВХЛ)

Ушли

з. Гуркин (Автомобилист)
з. Хабаров (завершение контракта)
н. Пуустинен (завершение контракта)
н. Руохомаа (завершение контракта)
н. Саюстов (завершение контракта)
н. Вл. Ушенин (завершение контракта)
н. Вяч. Ушенин (завершение контракта)
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Владимир Воробьев
Пришли

-

Ушли

з. Турбин (Торпедо)
н. Голубев (Сибирь)
н. Рассказов (Северсталь)
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
Пришли

в. Фурх (Динамо Мн)
н. Мокин (Нефтяник, ВХЛ)
н. С.Альшевский (Нефтяник, ВХЛ)
н. Я.Альшевский (Нефтяник, ВХЛ)

Ушли

н. Шафигуллин (Лос-Анджелес, НХЛ)
н. Порядин (Ак Барс)
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
?
Пришли

-

Ушли

в. Шикин (Автомобилист)

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