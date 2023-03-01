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Сегодня, 11:00

17-я команда Кубка Гагарина. За что судьи будут удалять в плей-офф

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Арбитры КХЛ Максим Берсенев (слева), Сергей Кулаков (в центре) и Антон Лаврентьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Помимо того что в плей-офф участвует 16 команд, есть еще и 17-й коллектив, от чьей работы зависит качество игр. 50 лучших главных арбитров и лайнсменов страны собрались накануне в Москве. Некоторые пришли на совещание с чемоданами — сразу же после него отправились на арены, где начинаются важнейшие встречи.

Встреча получилась недолгой в сравнении с лекциями, которые проходят летом. Сейчас и говорить особо не о чем. Уже не время повторять правила и разбирать сложные эпизоды. Позади тяжелейший сезон и все уже выучено. Настраивать на работу, в отличие от хоккеистов, тоже никого не надо. Тут все дорожат своим местом, так как потерять его легко, а вернуть былые позиции очень тяжело. И нельзя перейти в другую команду, как это делают хоккеисты.

Арбитр Никита Новиков с игроками «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Арбитр Никита Новиков с игроками «Спартака».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перед чемпионатами мира тоже собирают арбитров и, например, говорят: «На этом турнире боремся с зацепами». И все обязаны следить за этим, убирать такие нарушения — считается, что лучше что-то пропустить, но только не зацеп. В КХЛ ничего подобного. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подчеркнул, что работать надо, как и в сезон, следить за всеми фолами, как было в регулярном чемпионате.

Более того, завершен «крестовый поход» против симуляций. Иногда в этом наши судьи даже перебарщивали, замечая «приукрашивание» в спорных моментах, но в плей-офф от этого решено отказаться. Удалять будут только за явную симуляцию. Причем реально существует список хоккеистов, которые склонны к немотивированным падениям. Из плохих новостей — в плей-офф не будут показывать и повторы нарушений правил на медиакубе. От этой опции решено на время отказаться, так как напряжение будет слишком серьезным, но летом к этому вопросу вернутся.

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Судьям напомнили о важности общения. Арбитры обязаны готовиться к играм, за обедом напоминать друг другу о том, какие сложности могут возникнуть. При этом надо обязательно общаться и с коллегами, делиться информацией, рассказывать о нюансах. Грубо говоря, если в одной из пар плей-офф слишком заведенный тренер, есть хоккеисты, которые чем-то выделяются или на арене существуют какие-то нюансы, то лучше всех предупредить.

Из курьезного: арбитров особенно просили проследить за тем, что некоторые вратари стали выбрасывать клюшки. С таким нарушением не приходилось сталкиваться весь сезон, но в концовке регулярного чемпионата голкиперы начали отличаться, и не всегда из-за контакта с соперником.

Арбитр Виктор Гашилов и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Арбитр Виктор Гашилов и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Были уж и совсем специфические советы. Напомнили, как арбитры должны располагаться в определенных эпизодах, чтобы не оказаться в гуще борьбы и не потерять нить эпизода. Прямо нарисовали, как и куда нужно уходить. Очень интересно, хотя ничего непонятно.

Показывали арбитрам и какие-то курьезные моменты, где соль шутки ясна только им. Посмеялись над ситуацией, как Сергей Кулаков объявил нарушение, похвалили Евгения Ромасько за дикцию. Был спор между судьями по поводу знаменитого матча «Локомотив» — ЦСКА. Там, где Александр Елесин сначала жестко сыграл против Павла Карнаухова и получил две минуты, а в заключительном отрезке встречи Карнаухова удалили до конца игры за похожий фол на Алексее Марченко. Почему-то считалось, что правильно было бы наказывать за эпизоды одинаково, но судьи видели эти моменты иначе и не называли их похожими. Сам спор был очень полезен, хотя бы для понимания, что с площадки все видится иначе.

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В нынешнем плей-офф дебютируют три главных арбитра и три лайнсмена. Вряд ли они пройдут далеко по сетке, впрочем, если покажут отличную работу, то, безусловно, останутся в плей-офф. Но для Антона Гофмана, Станислава Раминга и Евгения Кочетова важно хотя бы пройти на такую стадию после регулярного чемпионата.

За арбитров перед плей-офф можно быть спокойными. В этой команде порядок.

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4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
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8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
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11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
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2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
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5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
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