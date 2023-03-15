Денег — как у суперклуба, результат — неуд. Почему финансы «Автомобилиста» превращаются в пепел

Обзор Алексея Шевченко.

«Автомобилист» четыре года подряд вваливает огромные средства в состав, тратит на зарплаты игроков непомерные суммы, но при этом руководство одновременно принимает нелогичные решения, так что все финансовые потоки превращаются в пепел.

Наверное, нынешнему «Автомобилисту» можно в порядке исключения увеличить потолок зарплат. Им хоть позволь тратить на зарплаты игрокам два миллиарда рублей, толку не будет. Вот что происходит с клубом с непрозрачными методами работы, который к тому же возглавляют непрофессионалы.

Максим Рябков пришел в российский хоккей совсем недавно и в первый сезон он выглядел молодцом. Тогда команду возглавил Андрей Мартемьянов со свежим взглядом на хоккей, «Автомобилист» выиграл в регулярке Восточную конференцию, в первом круге вынес «Трактор», правда, уступил во втором «Салавату Юлаеву». Обидно, но вы помните, какой была Уфа в сезоне-2018/19, да и с ходу взять титул очень непросто, особенно во времена, когда не было потолка зарплат.

Казалось, что поступательное движение продолжится. Рябков впечатлял своей открытостью, скромностью, разумностью. Он отказывался принимать поспешные решения, полагаясь на профессионалов, а сам много смотрел, слушал и если принимал решения, то они были понятными и логичными. Видимо, в какой-то момент директор понял, что одного сезона достаточно для перехода из женского баскетбола в хоккей.

И началось. Уже следующим летом была «холодная война» между главным тренером и менеджером по поводу приобретений. Мартемьянову некоторые хоккеисты были не нужны, он просил усиливать, кажется, оборону, но брали непонятных форвардов, да еще и позвали Павла Дацюка, который быстро развалил команду. Иностранцы быстро втерлись Рябкову в доверие, и когда главный тренер пытался установить дисциплину, то легионеры бежали в другой кабинет и жаловались. Рябков вставал на их сторону.

Одно время команда шла вне зоны плей-офф, затем Мартемьянов совершил чудо и сумел выбить преимущество своего льда в первом раунде. Но легионеры, заработав свои бонусы, прекратили играть в хоккей, а виноватым, понятное дело, сделали тренера. Причем вслед ему бросали обидные претензии, которых специалист не заслуживал.

Билл Питерс. Фото photo.khl.ru

Но вы помните, что началось, когда Рябков уже почувствовал себя настоящим менеджером. Приглашение невнятного Билла Питерса, год с плей-офф (быстрый вылет от «Авангарда»), а затем — мимо восьмерки, увольнение легионера и приглашение Николая Заварухина. При этом каждый сезон клуб делал серьезные усиления состава, завышал зарплаты средним хоккеистам, то есть потратил столько денег, что можно, например, содержать сразу несколько клубов ВХЛ.

Рябков стал не стал высококлассным специалистом в хоккее. Он взял худшее из карикатурного образа «опытного профи, познавшего все». Надменность, пренебрежение к другим мнениям, неумение анализировать ошибки, веру в собственную непогрешимость и, главное, сильную обидчивость. Из Екатеринбурга постоянно шли жалобы на комментаторов, журналистов, все вокруг говорили и писали не так, как хотелось бы руководству. Там в клубе, конечно, еще есть и Олег Гросс, но это очень хитрый человек, который никогда не проявит инициативу, не будет спорить. Сказали сделать — сделал, но ответственность за это он не несет.

Олег Гросс. Фото photo.khl.ru

Нет, это именно Рябков сейчас руководит «Автомобилистом», и нынешний провал (все-таки потрачено денег совершенно неадекватно занятому месту) — его вина. Очень жаль, что клуб из Екатеринбурга становится таким участником КХЛ. Но на какие-то изменения рассчитывать не приходится. Это больше всего расстраивает.