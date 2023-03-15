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Сегодня, 12:30

Денег — как у суперклуба, результат — неуд. Почему финансы «Автомобилиста» превращаются в пепел

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Фото ХК «Автомобилист»
Билл Питерс.
Фото photo.khl.ru
Олег Гросс.
Фото photo.khl.ru
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Обзор Алексея Шевченко.

«Автомобилист» четыре года подряд вваливает огромные средства в состав, тратит на зарплаты игроков непомерные суммы, но при этом руководство одновременно принимает нелогичные решения, так что все финансовые потоки превращаются в пепел.

Наверное, нынешнему «Автомобилисту» можно в порядке исключения увеличить потолок зарплат. Им хоть позволь тратить на зарплаты игрокам два миллиарда рублей, толку не будет. Вот что происходит с клубом с непрозрачными методами работы, который к тому же возглавляют непрофессионалы.

Максим Рябков пришел в российский хоккей совсем недавно и в первый сезон он выглядел молодцом. Тогда команду возглавил Андрей Мартемьянов со свежим взглядом на хоккей, «Автомобилист» выиграл в регулярке Восточную конференцию, в первом круге вынес «Трактор», правда, уступил во втором «Салавату Юлаеву». Обидно, но вы помните, какой была Уфа в сезоне-2018/19, да и с ходу взять титул очень непросто, особенно во времена, когда не было потолка зарплат.

&laquo;Автомобилист&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4 ОТ. «Магнитку» могло спасти только чудо. И оно спасло

Казалось, что поступательное движение продолжится. Рябков впечатлял своей открытостью, скромностью, разумностью. Он отказывался принимать поспешные решения, полагаясь на профессионалов, а сам много смотрел, слушал и если принимал решения, то они были понятными и логичными. Видимо, в какой-то момент директор понял, что одного сезона достаточно для перехода из женского баскетбола в хоккей.

И началось. Уже следующим летом была «холодная война» между главным тренером и менеджером по поводу приобретений. Мартемьянову некоторые хоккеисты были не нужны, он просил усиливать, кажется, оборону, но брали непонятных форвардов, да еще и позвали Павла Дацюка, который быстро развалил команду. Иностранцы быстро втерлись Рябкову в доверие, и когда главный тренер пытался установить дисциплину, то легионеры бежали в другой кабинет и жаловались. Рябков вставал на их сторону.

Одно время команда шла вне зоны плей-офф, затем Мартемьянов совершил чудо и сумел выбить преимущество своего льда в первом раунде. Но легионеры, заработав свои бонусы, прекратили играть в хоккей, а виноватым, понятное дело, сделали тренера. Причем вслед ему бросали обидные претензии, которых специалист не заслуживал.

Билл Питерс.
Фото photo.khl.ru

Но вы помните, что началось, когда Рябков уже почувствовал себя настоящим менеджером. Приглашение невнятного Билла Питерса, год с плей-офф (быстрый вылет от «Авангарда»), а затем — мимо восьмерки, увольнение легионера и приглашение Николая Заварухина. При этом каждый сезон клуб делал серьезные усиления состава, завышал зарплаты средним хоккеистам, то есть потратил столько денег, что можно, например, содержать сразу несколько клубов ВХЛ.

Рябков стал не стал высококлассным специалистом в хоккее. Он взял худшее из карикатурного образа «опытного профи, познавшего все». Надменность, пренебрежение к другим мнениям, неумение анализировать ошибки, веру в собственную непогрешимость и, главное, сильную обидчивость. Из Екатеринбурга постоянно шли жалобы на комментаторов, журналистов, все вокруг говорили и писали не так, как хотелось бы руководству. Там в клубе, конечно, еще есть и Олег Гросс, но это очень хитрый человек, который никогда не проявит инициативу, не будет спорить. Сказали сделать — сделал, но ответственность за это он не несет.

Олег Гросс.
Фото photo.khl.ru

Нет, это именно Рябков сейчас руководит «Автомобилистом», и нынешний провал (все-таки потрачено денег совершенно неадекватно занятому месту) — его вина. Очень жаль, что клуб из Екатеринбурга становится таким участником КХЛ. Но на какие-то изменения рассчитывать не приходится. Это больше всего расстраивает.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Максим Рябков
Кубок Гагарина
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
1. Авангард - Металлург
0 - 0
2. Авангард - Металлург
0 - 0
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
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6. Адмирал - Сал. Юлаев
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16.03 19:30
СКА – Торпедо
 - : -
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Ак Барс – Адмирал
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