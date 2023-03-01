Продолжит ли Ларионов удивлять? Оправится ли «Магнитка»? Чего ждать от первого раунда Кубка Гагарина

1 марта стартует плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

От этого розыгрыша Кубка Гагарина ждут многого: уровень команд в лиге подравнялся, и практически от любой серии можно ждать сенсаций. Фавориты все те же: армейские команды — на «Западе», «Ак Барс», «Магнитка» и «Авангард» — на «Востоке». Но, кажется, настало время для настоящих сюрпризов.

Западная конференция

Прогноз «СЭ»: 4:0

Противостояние Санкт-Петербурга и Минска в первом раунде «Запада» за последние годы уже успело надоесть и доказать, что у белорусской команды с Крэйгом Вудкрофтом нет аргументов, которые они могли бы противопоставить привычному гегемону. СКА, несмотря на мощную регулярку, далеко не самый идеальный претендент на Кубок Гагарина. К слабым местам питерцев можно отнести не самую сильную в сравнении с конкурентами вратарскую линию, которую лихорадило всю зиму.

Однако вряд ли эти проблемы армейцев вылезут наружу с командой, обеспечившей себе место в плей-офф лишь в последнем туре. Для того чтобы Роман Ротенберг занервничал, нужен более серьезный раздражитель. За счет чего минчане смогут зацепиться хотя бы за одну победу в серии с тренером, который четыре года подряд с не самым дешевым составом топчется на одном месте, пока решительно непонятно. И, кажется, повторения прошлогодних 0:4 «зубрам» вновь не избежать.

Прогноз «СЭ»: 4:1

Фото ХК ЦСКА

Мы привыкли называть «Северсталь» Андрея Разина командой-сенсацией. Правда, пока в ее пятилетней истории нет ни одного прохода во второй раунд. То, как один из самых эпатажных тренеров лиги раскрывает молодежь и ставит притягивающий глаз хоккей, заслуживает уважения. Но если он хочет возглавить клуб с куда более серьезными задачами, то ему нужно наконец-то прыгнуть выше головы и добавить себе баллы в резюме. Красивая картинка — это, конечно, здорово. Только без серьезного результата она не имеет никакого значения.

Впрочем, опровергнуть знаменитую фразу Максима Сушинского ему будет невероятно сложно. Нынешний ЦСКА, избежавший чемпионского похмелья и финишировавший на втором месте в конференции, не выглядит командой, которая с бухты-барахты сложит полномочия уже в самом начале марта. Прямо сейчас у Сергея Федорова есть все, за исключением железобетонного первого номера, для повторения золотого дубля. С другой стороны, тандем Рейдеборн — Шарыченков прошел дистанцию регулярки куда лучше, чем мы думали. Вопрос в том, насколько нынешний ростер окажется сыт победами в столкновении с голодными парнями Разина.

Прогноз «СЭ»: 4:1

«Витязь» успешно провел вторую половину чемпионата и избавил себя от нервной концовки регулярки. Шестое место подмосковная команда заслужила по праву. Удалось избежать встречи в первом раунде с армейскими грандами. «Локомотив» тоже не назовешь подарком, но исход очных матчей регулярки наводит на мысль, что в серии не все так очевидно. Лишь однажды ярославцы выиграли больше чем в одну шайбу. Так что серия может затянуться — достаточно предпосылок к пяти или даже шести играм.

За «Локомотив» говорят лучшая глубина состава и мастерство исполнителей. Как бы симпатично «Витязь» ни играл в регулярке, плей-офф, как любят подмечать тренеры, — это другой хоккей. Готовы ли к нему молодые нападающие, которые раскрылись в этом сезоне, — большой вопрос. Игорь Никитин второй год готовит «Локомотив» к кубковым матчам. В прошлом сезоне плей-офф закончился в первом раунде — ЦСКА отправил ярославцев в отпуск. Сейчас команда окрепла и повзрослела. Серия с «Витязем» не получится легкой, но и больших осечек от «Локомотива» не жду. Поставлю на пять матчей, один из которых подмосковный клуб может зацепить исключительно на кураже вратарей — Шикина или Дорожко.

Прогноз «СЭ»: 4:3

Фото ХК «Динамо»

Самая непредсказуемая пара первого раунда Кубка Гагарина. Романтичное «Торпедо» Игоря Ларионова против системного «Динамо» Алексея Кудашова. Две команды с противоположными игровыми философиями. Атака и задор против порядка и дисциплины. Не сомневаюсь в том, что серия затянется. И каждый тренер приготовил сюрпризы для соперника. «Торпедо» весь сезон разрушает стереотипы. Кажется, вся лига только и ждет, когда привлекательная нижегородская конструкция повалится. Однако Ларионов завершил регулярку на четвертом месте «Запада» и получил преимущество собственного льда против «Динамо». Не стоит приуменьшать значение этого фактора.

Работоспособность и стрессоустойчивость бело-голубых — на феноменальном уровне. Не переиграем, так переработаем — команда, придерживаясь такого плана, набирала очки в неудачно складывающихся матчах регулярки. «Торпедо» важно хорошо начать серию. Сделаем смелый и немного романтизированный прогноз: нижегородцы пройдут во второй раунд в семи матчах. Игорь Ларионов с тренерским штабом продолжит поставлять сенсации. «Торпедо» весь сезон с ухмылкой заставляло скептиков переобуваться — почему бы не продолжить удивлять в плей-офф, даже против организованного и более закаленного для кубковых матчей «Динамо»?

Восточная конференция

Прогноз «СЭ»: 4:1

Проход «Ак Барса» во второй раунд видится очевидным исходом. Интрига лишь в том, сколько матчей зацепит «Нефтехимик». Нижнекамцы решили главную задачу на сезон и забрались в плей-офф. Главный тренер Олег Леонтьев пообещал, что команда не будет мальчиками для битья. И я ему верю. Серия с «Ак Барсом» пройдет по сценарию прошлогоднего противостояния нижнекамцев с «Трактором» в первом раунде: борьба в каждом матче, близкие шансы на победу, но казанцы возьмут свое благодаря опыту и отдельным исполнителям.

«Нефтехимик» — молодая, но неуступчивая команда. Которая выходит на матчи без оглядки на фамилии соперников. Которая не стесняется играть первым номером и навязывать свой хоккей. Леонтьев сколотил в Нижнекамске настоящую банду. Вот только чрезмерного желания и задора недостаточно, чтобы вступать в длинный бой с кубковыми зубрами, как «Ак Барс». «Нефтехимик» зацепит максимум один матч — но этим сопротивление ограничится.

Прогноз «СЭ»: 4:0

Фото ХК «Салават Юлаев»

Финишировавший вторым на «Востоке» «Салават Юлаев» получил в соперники из нижнего «посева», пожалуй, наиболее похожую на себя команду. При Викторе Козлове, который отказался от привычного башкирским болельщикам «бразильского хоккея» и сделал ставку на систему, уфимцы способны сделать серию с максимально закрытым и оборонительным «Адмиралом» самой скучной на «Востоке». В резкий отказ соперников от своего стиля веры практически нет.

Как и нет особой веры в то, что в плей-офф дальневосточная сказка продолжится. Из нынешнего состава, собранного из трансферных крошек с барского стола, Леонид Тамбиев муштрой, постоянной накачкой и строгими схемами выжал все, что можно, еще к началу календарного года. Ударная первая половина регулярки помогла «морякам» избежать веселой погони за плей-офф и спуска на восьмую строчку конференции. Однако в последних матчах «Адмирал» чаще оставлял гнетущее впечатление и напоминал изможденного марафонца, который сразу же упадет после пересечения клетчатого флага. Единственное преимущество самого бедного клуба «Востока» — это отсутствие какого-либо давления со стороны.

Прогноз «СЭ»: 4:2

Главная интрига сибирского дерби — состояние основного вратаря «Авангарда» Василия Демченко. Безальтернативный первый номер омичей пропустил последние матчи регулярки, но появился на открытой тренировке. Как и нападающий Владимир Ткачев, которого перевели в список травмированных перед игрой с «Ак Барсом». Отсутствие Демченко сильно скажется на перспективах «ястребов» в плей-офф. Ни Андрей Мишуров, ни Алексей Мельничук не убедили, что готовы к кубковому походу. Тем более в первом раунде омичей ждет принципиальная серия с географическими соседями. «Авангард» против «Сибири» — «восточная» классика, в которой многое будет зависеть от игры вратарей.

«Авангард» превосходит «Сибирь» в классе исполнителей. Нападение «ястребов» опаснее и вариативнее. Буше, Найт, Толчинский, Ткачев, Грицюк — эти форварды способны переворачивать матчи практически в одиночку. К проходу омичей располагают проблемы «Сибири» с дисциплиной. Команда Андрея Мартемьянова в регулярке слишком много удалялась — это может осложнить серию с «ястребами», которые лучше всех в лиге реализовывают большинство. «Сибирь» умеет играть терпеливо, может задушить соперника прессингом, но класс «Авангарда» должен сказаться на дистанции.

Прогноз «СЭ»: 2:4

Уральское дерби, пожалуй, единственная пара на «Востоке», где логичнее будет поставить на проход ниже «сеянной» команды. Тут можно вспомнить и неожиданную травму Анатолия Голышева, и отсутствие четкого первого номера, и провальную вторую часть чемпионата, и свежий разгром от «Трактора», и репутацию «Автомобилиста» как регулярочных обманщиков, и тот факт, что екатеринбуржцы начиная с 16 декабря выиграли у «восточных» команд всего лишь три раза. Здесь и сейчас слишком много факторов, которые не позволяют поверить в команду Заварухину.

Впрочем, а так ли все радужно у «Металлурга»? Нет, нет и еще раз нет. Регулярные слухи об отставке Ильи Воробьева, непонятные назначение и увольнение Дмитрия Рябыкина, потухшие сытые легионеры, играющий вспышками Голдобин, постоянные разговоры об отравленной атмосфере в раздевалке — проблем у «Магнитки» ненамного меньше, чем у «Автомобилиста». Теперь вся надежда на то, что прошлогодний костяк «сталеваров» вдруг вспомнит о своем кубковом опыте и превратится из бесхребетной субстанции в свою прошлогоднюю версию.