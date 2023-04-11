Защитник Бирюков объяснил, почему «Салават Юлаев» не смог пройти «Адмирал» в Кубке Гагарина

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о вылете своей команды в первом раунде Кубка Гагарина.

— Почему «Салават Юлаев» не смог пройти «Адмирал» в первом раунде?

— Знаете, я прошел длинный путь в хоккее, но впервые столкнулся с таким опытом. В большинстве игр мы доминировали. Наносили много бросков, создавали много моментов. Но проигрывали матчи. Конечно, здорово сыграл вратарь «Адмирала». Серебряков вытянул серию. Ребята пластались. Своеобразный, конечно, хоккей они показали. Мы создавали намного больше моментов, но проигрывали. Это тоже опыт. Значит, что-то мы упустили, если такой результат в серии. В нашей команде много молодых ребят, которые еще не проходили через это. Они получили неоценимый опыт из серии. Будет очень хорошо, если они применят его в будущем.

— Согласны, что хоккеистам «Адмирала» удалось затянуть вашу команду в вязкую игру, которая им удобна? Вы создавали больше моментов, но Серебряков творил чудеса, а партнеры пользовались редкими шансами в вашей зоне.

— Возможно. Отвечу так. Вся тактика и схемы делаются для того, чтобы создать голевой момент. Команда, которая создает много голевых моментов, рано или поздно должна забить. Значит, все делается правильно. Я понимаю, если бы мы владели шайбой, доминировали, но не создавали угроз воротам и не бросали. Впервые столкнулся с таким за карьеру. Наверное, надо было создавать еще больше моментов и меньше пропускать. Классика.

— Леонид Тамбиев называл хоккей «Адмирала» противным. Подтвердите это?

— Конечно, противный. Неприятно доминировать весь матч и проигрывать. В своей зоне «Адмирал» играл плотно и выбрасывал шайбу. Она прыгает, скачет — защитникам тяжело ее ловить, особенно когда на тебя бежит нападающий. Конечно, такой хоккей неприятный, но каждый имеет право на свою тактику. Плохого результата не бывает. Для победы хороши все методы. «Адмирал» дал хороший бой «Ак Барсу», которому пришлось помучиться.

— В плей-офф много говорилось о факторе перелетов. Смена часовых поясов и долгое время в самолете сказывались на игре?

— Лететь один час или девять — большая разница. Но мы находились в равных условиях. Ссылаться на это не надо. Плей-офф — время, когда не стоит затевать разговоры про перелеты, травмы и другие трудности. Надо забывать обо всех проблемах и идти к цели. Плей-офф — время, когда выигрывает тот, кто выживает.

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.