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27 февраля, 12:00

Битва за место в плей-офф шла до последнего. Итоги регулярного чемпионата КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Фото Global Look Press
Обзор дня Алексея Шевченко.

Если делать первые выводы о регулярном чемпионате, то, безусловно, стоит отметить, что 68 игр для каждой команды пошли на пользу. Могли и чаще играть, если бы не странная ситуация с международными матчами. Россию отстранили от чемпионата мира, но при этом мы обязаны прекращать внутреннее первенство до старта главного турнира планеты.

Потолок зарплат и плотное расписание привели к тому, что расстановка в турнирной таблице Восточной конференции получилась очень крутой, большинство результатов предсказать было невозможно, а битва за место в плей-офф шла до последнего. «Запад» бы подтянуть к такой интриге, впрочем, в КХЛ собираются внести необходимые изменения в регламент. Например, если сократить заявку, включить бонусы в потолок зарплат, то некоторым клубам придется ужаться, и это скажется на результатах.

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Локальных сенсаций было много, а большинство тренеров так и не разобрались, как готовить команду к такому длинному чемпионату, когда практически нет выходных и тренировок. Некоторые по привычке ежедневно собирали ребят на арене, не делали раскатки «по желанию», а потом удивлялись, чего же спортсмены еле передвигаются. Научатся работать, ничего страшного.

Непонятно, почему в КХЛ осторожно относятся к спаренным играм и назначают их очень редко. Думаю, что из-за протеста клубов. Им непривычно, как это — в среду сыграть в Москве, а в четверг, например, в Ярославле или Нижнем Новгороде. А ведь тогда при нынешнем графике и выходных стало бы больше.

Хоккеисты «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс»
ХК «Ак Барс»

Хоть потолок зарплат и работает, но пока еще не в полную силу, так как выиграли конференции те, кто и должен был: СКА и «Ак Барс». И пусть казанский клуб не обошелся без сложностей в начале турнира, но было понятно, что они ошиблись только в главном тренере. Стоило прийти человеку, который просто заставил игроков замолчать и заниматься своим делом, сразу пошли нормальные результаты.

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Из сенсаций, пожалуй, выделим выступление «Торпедо». Команда показывала веселый хоккей весь сезон, правда, чуть надорвалась в конце, но все равно заняла высокое четвертое место. Игорь Ларионов идет на звание лучшего тренера, а остальные каждый день размышляют, когда же кураж нижегородцев закончится. Удивил и «Нефтехимик», пробравшийся в плей-офф после десяти поражений на старте. И там, кстати, играли в хоккей, а не «пахали» и «откидывались». Но сказать, что происходит революция по отношению к стилю игры, нельзя. «Адмирал», «Витязь» и «Локомотив» — в плей-офф, а матчи с участием команд иногда было смотреть очень тяжело.

Игорь Ларионов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Ларионов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Жаль, что немного выпали «Сочи» и «Куньлунь». Китайцы изначально готовились к чемпионату мира в какой-то низшей группе. И хотя они одержали ряд ярких побед, сезон был потрачен впустую. Что делать с черноморским клубом, не знает никто. Формально сочинцы никаких законов не нарушают, они — это отдельное юридическое лицо. Но при этом в самые ключевые моменты южане теряют лучших игроков, которые перебираются исключительно в СКА. Может быть, ограничение заявки поможет?

Остальные получили то, на что наработали. Если в «Амуре» слабые управленцы, то и команда вне восьмерки. В «Тракторе» весь сезон были какие-то сложные моменты — команда не попала в плей-офф. Про бардак в «Спартаке» мы рассказывали неоднократно. Где-то провалы в менеджменте были компенсированы сильной работой тренеров. Если бы не Андрей Мартемьянов, то «Сибирь» не забралась бы так высоко и не решила вопрос попадания в плей-офф необычайно рано.

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В Екатеринбурге все наоборот. Там сезон спасли игроки. Мастерство хоккеистов привело к тому, что команда даже долгое время лидировала в конференции, хотя в конце откровенно «поплыла».

Несмотря на то что во всех парах плей-офф есть фавориты и аутсайдеры, хочется верить, что громкие сенсации будут. Именно неожиданные результаты привлекают болельщиков к турниру. И КХЛ необходимо, чтобы за чемпионатом следило как можно больше народу.

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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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