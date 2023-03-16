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Сегодня, 17:56

Коньков: «На бумаге «Ак Барс» — фаворит серии, но «Адмирал» будет неуступчивой командой»

Коньков поделился мыслями о серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился своими соображениями относительно того, как будет происходить четвертьфинальная серия плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом».

«Единственный вариант «Адмирала» — придерживаться своей игры, схемы и дисциплины. Если «дальневосточники» смогут сыграть дисциплинированно и внимательно с лидерами Казани, то у них будут шансы в контратаках и при игре в большинстве. «Адмирал» сможет навязать борьбу, но опыта у «Ак Барса» и его тренерского штаба больше. Не случайно казанцы сильно провели концовку регулярного чемпионата. На бумаге «Ак Барс» является фаворитом. Посмотрим, как это будет обстоять на деле. «Нефтехимик» оказал очень серьезное сопротивление команде Зинэтулы Билялетдинова, но она его прошла. «Адмирал» в этой серии тоже будет неуступчивой командой. Посмотрим, какой результат они смогут показать, насколько им хватит мастерства. У Тамбиева прекрасная вратарская линия. Все в его команде подчинено надежной обороне, а в нападении ребята из Владивостока предпочитают играть на контратаках», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Первый матч серии «Ак Барс» — «Адмирал» пройдет сегодня, 16 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-na-bumage-ak-bars-favorit-serii-no-admiral-budet-neustupchivoj-komandoj/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
1. Авангард - Металлург
0 - 0
2. Авангард - Металлург
0 - 0
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
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3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
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1 - 4
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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