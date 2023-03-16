Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился своими соображениями относительно того, как будет происходить четвертьфинальная серия плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом».

«Единственный вариант «Адмирала» — придерживаться своей игры, схемы и дисциплины. Если «дальневосточники» смогут сыграть дисциплинированно и внимательно с лидерами Казани, то у них будут шансы в контратаках и при игре в большинстве. «Адмирал» сможет навязать борьбу, но опыта у «Ак Барса» и его тренерского штаба больше. Не случайно казанцы сильно провели концовку регулярного чемпионата. На бумаге «Ак Барс» является фаворитом. Посмотрим, как это будет обстоять на деле. «Нефтехимик» оказал очень серьезное сопротивление команде Зинэтулы Билялетдинова, но она его прошла. «Адмирал» в этой серии тоже будет неуступчивой командой. Посмотрим, какой результат они смогут показать, насколько им хватит мастерства. У Тамбиева прекрасная вратарская линия. Все в его команде подчинено надежной обороне, а в нападении ребята из Владивостока предпочитают играть на контратаках», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Первый матч серии «Ак Барс» — «Адмирал» пройдет сегодня, 16 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.