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Сегодня, 21:25

Черкас заявил, что еще никому не удалось «расколоть» Ларионова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал, каким игроком был Игорь Ларионов, который сегодня в роли главного тренера вывел «Торпедо» на первый матч второго раунда Кубка Гагарина против армейцев Петербурга.

«Конечно, прекрасно помню его, великий игрок. Никогда не забуду: мы играли в Москве против ЦСКА матч чемпионата СССР. Игорь Ларионов при счете 1:1 забил победный гол, бросив в щель, которая осталась между моим плечом и штангой. Любой другой игрок бросил бы и не попал. А он попал за несколько секунд до финальной сирены. Потому что — мастер. Он был мозгом знаменитой первой пятерки ЦСКА: раскидывал шайбы, грамотно играл, вел звено. Против ЦСКА тогда невозможно было играть: машина! Каждый представлял опасность. Великолепное катание, быстрота мысли, отличное видение площадки — вот его главные качества. Необязательно быть большим, чтобы играть в хоккей. Принимая шайбу, Игорь уже знал, что будет делать, думал на несколько ходов вперед. Многие хотели, особенно когда Ларионов играл в «Детройте», нанести ему травму, вывести его из игры, «расколоть». Ни у кого не получилось. Он всегда видел игрока, который собирается его бить, ставил корпус, несмотря на свои габариты, умел уйти от силового приема. Вот и все. Игровое мышление владение коньками, клюшкой и шайбой — все это создало звезду. А теперь он на тренерском мостике пытается «звездить», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-larionova-mnogie-py-talis-raskolot-ni-u-kogo-ne-poluchilos/
Хоккей
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Сергей Черкас
Кубок Гагарина
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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
1. Авангард - Металлург
0 - 0
2. Авангард - Металлург
0 - 0
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
1 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
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5. Ак Барс - Нефтехимик
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6. Нефтехимик - Ак Барс
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
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0 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
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2 - 4
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
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Ак Барс – Адмирал
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