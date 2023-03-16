Черкас заявил, что еще никому не удалось «расколоть» Ларионова
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал, каким игроком был Игорь Ларионов, который сегодня в роли главного тренера вывел «Торпедо» на первый матч второго раунда Кубка Гагарина против армейцев Петербурга.
«Конечно, прекрасно помню его, великий игрок. Никогда не забуду: мы играли в Москве против ЦСКА матч чемпионата СССР. Игорь Ларионов при счете 1:1 забил победный гол, бросив в щель, которая осталась между моим плечом и штангой. Любой другой игрок бросил бы и не попал. А он попал за несколько секунд до финальной сирены. Потому что — мастер. Он был мозгом знаменитой первой пятерки ЦСКА: раскидывал шайбы, грамотно играл, вел звено. Против ЦСКА тогда невозможно было играть: машина! Каждый представлял опасность. Великолепное катание, быстрота мысли, отличное видение площадки — вот его главные качества. Необязательно быть большим, чтобы играть в хоккей. Принимая шайбу, Игорь уже знал, что будет делать, думал на несколько ходов вперед. Многие хотели, особенно когда Ларионов играл в «Детройте», нанести ему травму, вывести его из игры, «расколоть». Ни у кого не получилось. Он всегда видел игрока, который собирается его бить, ставил корпус, несмотря на свои габариты, умел уйти от силового приема. Вот и все. Игровое мышление владение коньками, клюшкой и шайбой — все это создало звезду. А теперь он на тренерском мостике пытается «звездить», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|3 : 2
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|2 : 1 ОТ