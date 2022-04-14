Стало известно расписание финала Кубка Гагарина

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв серию против СКА со счетом 4-3. В финале армейцы будут играть с магнитогорским «Металлургом».

Преимущество домашней площадки будет иметь «Металлург», который занял более высокое место в регулярном чемпионате.

Первые матчи пройдет 18 и 20 апреля в Магнитогорске. Затем 22 и 24 апреля команды сыграют в Москве.

Если потребуются еще игры, то они пройдут 26 (Магнитогорск), 28 (Москва) и 30 апреля (Магнитогорск) соответственно.