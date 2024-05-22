Адамчук будет получать 35 миллионов рублей в год в «Динамо»

Московское «Динамо» подписало двухлетний контракт с защитником Кириллом Адамчуком.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 35 миллионов рублей в год.

Предыдущим клубом Адамчука был «Ак Барс», за который он выступал с 2021 года. В сезоне-2023/24 29-летний россиянин сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ и 1 голевой пас в 2 играх плей-офф.