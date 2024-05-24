Михеев: «Азеведо отлично играл и в атаке, и в обороне, а также был хорош в борьбе»

Нападающий московского «Динамо» Артем Михеев рассказал, какой легионер КХЛ запомнился ему больше всего.

«Азеведо — настоящий профессионал. Он отлично играл и в атаке, и в обороне, а также был хорош в борьбе. Это очень сильный хоккеист. Еще запомнился Кенни Агостино, который очень быстро освоил русские слова. Вообще, все ребята были крутые», — цитирует Metaratings.ru Михеева.

Азеведо выступал в КХЛ за «Лев» и «Ак Барс». В 490 матчах он набрал 361 (134+227) очко.