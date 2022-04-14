Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина.

«Очень рад за моего бывшего партнера и коллегу по цеху — Сергея Федорова. Поздравляю команду ЦСКА с выходом в финал лиги! В дебютном сезоне дойти до финала лиги — это серьезная заявка на будущее для Сергея в роли тренера и наставника! Надеюсь, мы становимся свидетелями рождения великого тренера России! Теперь нас всех ждет не менее интересное противоборство в финале между ЦСКА и «Металлургом» из Магнитогорска», — сказал Быков «СЭ».

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Гагарина. Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска. Напомним, что в 2019 году красно-синие выиграли Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне проиграли «Авангарду».