«Металлург» и ЦСКА во второй раз сыграют в финале Кубка Гагарина

В финале Кубка Гагарина встретятся магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

«Металлург» и ЦСКА сыграют в финале Кубка Гагарина во второй раз в истории КХЛ.

Их первая встреча состоялась в сезоне-2015/16. Тогда магнитогорцы стали чемпионами, выиграв серию со счетом 4-3.

В этот раз преимущество домашней площадки будет на стороне «Магнитки».