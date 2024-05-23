Панин — о переходе Бирюкова на роль тренера: «Буду говорить: «Евгений Николаевич»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин отреагировал на включение бывшего защитника команды Евгения Бирюкова в тренерский штаб уфимцев.

— Бирюков перешел на тренерскую деятельность, теперь он тренер по защитникам. Для вас Евгений Николаевич?

— Думаю, он будет Николаевичем. Есть определенная субординация, я уже не могу назвать его «Жека», чтобы не скомпрометировать перед другими молодыми ребятами. Где-то буду говорить: «Евгений Николаевич», где-то: «Николаевич». Но субординации обязательно нужно придерживаться, — цитирует Панина Sport24.

38-летний Бирюков выступал за «Салават Юлаев» с 2020 по 2024 год. Всего за команды он провел 222 матча, в которых забросил 2 шайбы и отдал 19 результативных передач.

1 мая хоккеист объявил о завершении карьеры, а спустя день вошел в тренерский штаб уфимской команды.