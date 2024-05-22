Бахмутов считает, что Радулов уже староват для «Динамо»

Российский тренер Игорь Бахмутов прокомментировал возможное подписание московским «Динамо» Александра Радулова.

«Честно говоря, у меня есть сомнения. Не выдохся ли он? Мне кажется, у Радулова уже не та энергия. В лучшие годы, конечно, это игрочище! Думаю, Радулов уже староват для «Динамо» и запал не тот», — сказал Бахмутов Legalbet .

В прошедшем сезоне 37-летний нападающий выступал за «АК Барс». Он провел 62 матча в КХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач.