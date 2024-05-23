Неколенко покинул «Металлург»

Форвард «Металлурга» Архип Неколенко покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Действующее соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

28-летний россиянин выступал за «Металлург» с 2018 года. В минувшем сезоне форвард провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету один гол в пяти матчах.