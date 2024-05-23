Панин: «Салават Юлаев» закрыл перед нами все финансовые вопросы»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что клуб закрыл все финансовые вопросы перед игроками.

«Существовали проблемы, тут скрывать нечего. Но перед нами все финансовые вопросы закрыли, сейчас все нормально. Конечно, были разные мысли, но всегда было понимание, что с нами рассчитаются», — цитирует игрока Sport24.

В прошедшем сезоне 38-летний Панин провел 57 матчей за «Салават Юлаев», в которых отметился 3 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами.