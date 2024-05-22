«Динамо» подписало контракт с Адамчуком

Защитник Кирилл Адамчук подписал контракт с «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на два года.

Адамчук выступал за «Ак Барс» с 2021 года. В минувшем сезоне защитник провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка. В 2 играх плей-офф он оформил результативную передачу.