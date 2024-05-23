Форвард ЦСКА Полтапов оценил свой дебют за сборную России по хоккею

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов поделился впечатлениями от игры за сборную России по хоккеию.

— Как вам майская серия игр сборной России?

— Хорошие игры, хорошая атмосфера на трибунах. Люди приходят, болеют, поддерживают всем сердцем. Для нас хорошие условия были созданы, чтобы играть и показывать хороший хоккей. Все отлично, — цитируют Потапова «Известия».

Этой весной 21-летний хоккеист впервые попал в национальную сборную — с командой «Россия 25» он участвовал в турне по Астане, Омску, Туле и Минску, где россияне сыграли один матч с Казахстаном и четыре — с Белоруссией.