Дыбленко рассказал, что думает о новом главном тренере ЦСКА Воробьеве

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал, как относится к тому, что в следующем сезоне хоккейную команду будет тренировать Илья Воробьев.

— Я лично знаком с ним. Мы были в Питере вместе. После того как Илья Петрович возглавил ЦСКА, каждый игрок приходил к нему. Личная беседа была, — заявил «КП Спорт» Дыбленко.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Сергея Федорова занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф красно-синие проиграли ярославскому «Локомотиву» в серии со счетом 1-4.