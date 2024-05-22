Охотюк подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», ЦСКА достиг договоренности о подписании двухлетнего соглашения с защитником Никитой Охотюком, которого приобрел у «Торпедо», отдав взамен права на форварда Михаила Абрамова и 20 миллионов рублей.

Нынешний сезон игрок провел в НХЛ, выступая в «Сан-Хосе» и «Калгари». Зарплата Охотюка в ЦСКА составит 45 миллионов рублей в год.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 23-летний Охотюк провел 52 матча, в которых набрал 9 (1+8) очков.