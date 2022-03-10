«Салават Юлаев» победил «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» дома обыграл «Сибирь» со счетом 3:2 в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

За клуб из Уфы забили Алексей Пустозеров, Глеб Кузьмин и Николай Кулемин.

В составе «Сибири» голами отметились Александр Шаров и Егор Аланов.

«Салават Юлаев» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Трактором».

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1/4 финала конференций. «Восток»

Пятый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Пустозеров — 2 (Хафизуллин, Хохряков), 27:51 — 1:0. Кузьмин — 2 (Тихонов, Хохряков), 32:25 — 2:0. Кулемин — 2 (Кадейкин), 40:20 — 3:0. Шаров — 2, 45:05 — 3:1. Аланов — 2 (Пьянов, Чайковски), 55:48 — 3:2.

Вратари: Шарыченков — Красоткин (58:44).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (9+8+8) — 24 (10+6+8).

Судьи: Беляев, Оскирко.

10 марта. Уфа. «Уфа Арена».

Счет в серии: 4-1