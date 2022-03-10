ЦСКА получил права на нападающего «Далласа» Дениса Гурьянова

ЦСКА выменял у «Лады» права на нападающего Дениса Гурьянова, сообщается на официальном сайте армейцев.

Взамен клуб из Тольятти получил денежную компенсацию.

С 2016 года 25-летний хоккеист играет в системе клуба НХЛ «Даллас Старз», который выбрал его на драфте под общим 12-м номером.

В текущем сезоне Гурьянов провел в НХЛ 52 матча, набрав 25 (9+16) очков.