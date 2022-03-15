Грубец, Войнов и Кузьменко выбраны лучшими игроками первого раунда Кубка Гагарина

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов первого раунда плей-офф в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший 4 победы в 6 матчах. Чех стал единственным вратарем в первом раунде, сыгравшим на ноль, на его счету два «сухих» матча.

Лучшим защитником стал Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), набравший 9 (5+4) очков в 7 матчах при полезности «+2». Войнов стал лучшим бомбардиром первого раунда и лучшим снайпером (вместе с Андреем Кузьменко).

Лучшим нападающим стал Андрей Кузьменко (СКА), набравший 8 (5+3) очков в 4 матчах. В двух матчах серии с минским «Динамо» Кузьменко сделал дубль, а шайба во втором матче серии стала победной. Кузьменко набирал очки в каждом матче серии.

Лучшим новичком стал форвард Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 4 (1+3) очка в 6 матчах. На счету Грицюка 6 силовых приемов, 4 заблокированных броска, шайба в третьем матче серии стала победной для его команды.