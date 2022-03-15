Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги выступления в Кубке Гагарина и регулярном чемпионате, а также прокомментировал слух прихода в «Ак Барс».

— Как вы себя чувствуете после семиматчевого выматывающего марафона?

— Нормально. Я же не играл в хоккей.

— Такое впечатление, что вы один в команде не боялись «Динамо».

— Ну почему... Мы провалили третью игру серии, домашнюю, когда на стадион пришли полные трибуны. Мы давно не играли при такой поддержке и немножко не были готовы психологически. Все остальные игры мы провели здорово. Вы разве видели после седьмой игры, что ребята боялись выиграть?

— У вас было столько большинства! Вы бы лично реализовали как минимум четыре попытки.

— У нас были обстоятельства...

— Понятно, что это травма Няттинена.

— Наша бригада большинства забила в серии восемь голов. Из них три забил Няттинен. Мы эту бригаду собирали весь сезон, и она заработала. Но, когда вылетает ключевая деталь, машина может сломаться.

У нас из четырех центральных нападающих двое были 2002 года рождения. Один вообще был дебютант (Иван Подшивалов. — Прим. «СЭ»). На Гуслистова легла огромная нагрузка. Семь матчей через день для молодого пацана — это очень много. Подшивалов вообще проводил только второй матч, он не спал после первой игры и сегодня был молодцом. Да, выпали какие-то ребята. Не ожидал, что они выпадут, причем не из одного матча, а из всей серии. Мы сражались достойно, сегодня не хватило одного гола. Был бы у нас Войнов, мы бы выиграли 2:1.

— Будь вы на месте Няттинена, вы бы остались в раздевалке? Насколько повреждение, полученное им перед матчем, было серьезным?

— Сейчас не хочется говорить что-то лишнее. Самому Няттинену было очень тяжело. Мне стоило больших усилий, чтобы он остался и играл в серии. Я ему очень благодарен. Насколько я понял, у него сотрясение мозга. Он получил его в последней драке, в шестом матче. Перед седьмой игрой он сказал, что ударился об лед. Когда Йоонас пришел после раскатки, то сказал, что странно воспринимает свет — все мерцает, моргает. У меня нет к нему ни вопросов, ни претензий, он был с нами до конца. Ему надо сказать огромное спасибо за то, через что он прошел.

— Вас уже сватают в «Ак Барс»...

— Я хочу в «Коламбус Блю Джэкетс»!

— Там место занято. А в «Ак Барсе» свободно! Вы готовы морально стать тренером топ-клуба?

— Сейчас хочется спокойно пережить прошедший сезон. Очень много нервов было потрачено. Будет встреча с руководством «Северстали». Разговоры, конечно, ходят, они доходят и до меня. Надо все сначала взвесить, а потом принимать решение.

— Летом я говорил, что вы будете в четверке по итогам регулярного чемпионата.

— Мы ведь не доиграли сезон. У нас по графику мы должны были занимать второе-третье место.