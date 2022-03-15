«Был бы Войнов у нас, мы бы выиграли у «Динамо» 2:1». Разин — о сезоне
— Как вы себя чувствуете после семиматчевого выматывающего марафона?
— Нормально. Я же не играл в хоккей.
— Такое впечатление, что вы один в команде не боялись «Динамо».
— Ну почему... Мы провалили третью игру серии, домашнюю, когда на стадион пришли полные трибуны. Мы давно не играли при такой поддержке и немножко не были готовы психологически. Все остальные игры мы провели здорово. Вы разве видели после седьмой игры, что ребята боялись выиграть?
— У вас было столько большинства! Вы бы лично реализовали как минимум четыре попытки.
— У нас были обстоятельства...
— Понятно, что это травма Няттинена.
— Наша бригада большинства забила в серии восемь голов. Из них три забил Няттинен. Мы эту бригаду собирали весь сезон, и она заработала. Но, когда вылетает ключевая деталь, машина может сломаться.
У нас из четырех центральных нападающих двое были 2002 года рождения. Один вообще был дебютант (Иван Подшивалов. — Прим. «СЭ»). На Гуслистова легла огромная нагрузка. Семь матчей через день для молодого пацана — это очень много. Подшивалов вообще проводил только второй матч, он не спал после первой игры и сегодня был молодцом. Да, выпали какие-то ребята. Не ожидал, что они выпадут, причем не из одного матча, а из всей серии. Мы сражались достойно, сегодня не хватило одного гола. Был бы у нас Войнов, мы бы выиграли 2:1.
— Будь вы на месте Няттинена, вы бы остались в раздевалке? Насколько повреждение, полученное им перед матчем, было серьезным?
— Сейчас не хочется говорить что-то лишнее. Самому Няттинену было очень тяжело. Мне стоило больших усилий, чтобы он остался и играл в серии. Я ему очень благодарен. Насколько я понял, у него сотрясение мозга. Он получил его в последней драке, в шестом матче. Перед седьмой игрой он сказал, что ударился об лед. Когда Йоонас пришел после раскатки, то сказал, что странно воспринимает свет — все мерцает, моргает. У меня нет к нему ни вопросов, ни претензий, он был с нами до конца. Ему надо сказать огромное спасибо за то, через что он прошел.
— Вас уже сватают в «Ак Барс»...
— Я хочу в «Коламбус Блю Джэкетс»!
— Там место занято. А в «Ак Барсе» свободно! Вы готовы морально стать тренером топ-клуба?
— Сейчас хочется спокойно пережить прошедший сезон. Очень много нервов было потрачено. Будет встреча с руководством «Северстали». Разговоры, конечно, ходят, они доходят и до меня. Надо все сначала взвесить, а потом принимать решение.
— Летом я говорил, что вы будете в четверке по итогам регулярного чемпионата.
— Мы ведь не доиграли сезон. У нас по графику мы должны были занимать второе-третье место.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -