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Сегодня, 20:00

Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей

В Кубке Гагарина-2022 стартовал первый раунд с участием 14 команд
Галина Глазко
Кубок Гагарина.
Фото photo.khl.ru
1 марта стартовал Кубок Гагарина-2022, участие в котором примут 15 команд.

Московский «Спартак» из-за снятия финского «Йокерита» напрямую прошел в следующий раунд.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала

(время начала матчей московское)

Первые матчи

1 марта

«Металлург» — «Барыс» — 2:3

«Трактор» — «Нефтехимик» — 4:3

ЦСКА — «Локомотив». 19.30

2 марта

«Салават Юлаев» — «Сибирь». 17.00

«Ак Барс» — «Авангард». 19.30

«Динамо Москва» — «Северсталь». 19.30

СКА — «Динамо Минск». 19.30

Вторые матчи

3 марта

«Металлург» — «Барыс». 17.00

«Трактор» — «Нефтехимик». 17.00

ЦСКА — «Локомотив». 19.30

4 марта

«Салават Юлаев» — «Сибирь». 17.00

«Ак Барс» — «Авангард». 19.30

«Динамо Москва» — «Северсталь». 19.30

СКА — «Динамо Минск». 19.30

Третьи матчи

5 марта

«Барыс» — «Металлург». 16.30

«Локомотив» — ЦСКА. 19.30

«Нефтехимик» — «Трактор». 19.30

6 марта

«Сибирь» — «Салават Юлаев». 13.30

«Авангард» — «Ак Барс». 17.00

«Северсталь» — «Динамо Москва». 17.00

«Динамо Минск» — СКА. 17.10

Четвертые матчи

7 марта

«Барыс» — «Металлург». 14.00

«Локомотив» — ЦСКА. 17.00

«Нефтехимик» — «Трактор». 17.00

8 марта

«Сибирь» — «Салават Юлаев». 13.30

«Авангард» — «Ак Барс». 17.00

«Северсталь» — «Динамо Москва». 17.00

«Динамо Минск» — СКА. 17.10

Серия длится до четырех побед одной из команд. При продлении серии следующие матчи пары ЦСКА — «Локомотив», «Трактор» — «Нефтехимик» и «Металлург» — «Барыс» проведут 9, 11 и 13 марта, а пары «Динамо Москва» — «Северсталь», СКА — «Динамо Минск», «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Авангард» сыграют 10, 12 и 14 марта.

16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ

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«Трактор» — «Нефтехимик»: все голы матча плей-офф КХЛ

Илья Воробьев: «Реализация моментов и свои ошибки не дали нам победить»
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
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6.03
1.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 4 : 3
1.03 17:00
Металлург – Барыс
 2 : 3
1.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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