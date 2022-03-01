Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей

В Кубке Гагарина-2022 стартовал первый раунд с участием 14 команд

1 марта стартовал Кубок Гагарина-2022, участие в котором примут 15 команд.

Московский «Спартак» из-за снятия финского «Йокерита» напрямую прошел в следующий раунд.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала

(время начала матчей московское)

Первые матчи

1 марта

«Металлург» — «Барыс» — 2:3

«Трактор» — «Нефтехимик» — 4:3

ЦСКА — «Локомотив». 19.30

2 марта

«Салават Юлаев» — «Сибирь». 17.00

«Ак Барс» — «Авангард». 19.30

«Динамо Москва» — «Северсталь». 19.30

СКА — «Динамо Минск». 19.30

Вторые матчи

3 марта

«Металлург» — «Барыс». 17.00

«Трактор» — «Нефтехимик». 17.00

ЦСКА — «Локомотив». 19.30

4 марта

«Салават Юлаев» — «Сибирь». 17.00

«Ак Барс» — «Авангард». 19.30

«Динамо Москва» — «Северсталь». 19.30

СКА — «Динамо Минск». 19.30

Третьи матчи

5 марта

«Барыс» — «Металлург». 16.30

«Локомотив» — ЦСКА. 19.30

«Нефтехимик» — «Трактор». 19.30

6 марта

«Сибирь» — «Салават Юлаев». 13.30

«Авангард» — «Ак Барс». 17.00

«Северсталь» — «Динамо Москва». 17.00

«Динамо Минск» — СКА. 17.10

Четвертые матчи

7 марта

«Барыс» — «Металлург». 14.00

«Локомотив» — ЦСКА. 17.00

«Нефтехимик» — «Трактор». 17.00

8 марта

«Сибирь» — «Салават Юлаев». 13.30

«Авангард» — «Ак Барс». 17.00

«Северсталь» — «Динамо Москва». 17.00

«Динамо Минск» — СКА. 17.10

Серия длится до четырех побед одной из команд. При продлении серии следующие матчи пары ЦСКА — «Локомотив», «Трактор» — «Нефтехимик» и «Металлург» — «Барыс» проведут 9, 11 и 13 марта, а пары «Динамо Москва» — «Северсталь», СКА — «Динамо Минск», «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Авангард» сыграют 10, 12 и 14 марта.

16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ