Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей
Московский «Спартак» из-за снятия финского «Йокерита» напрямую прошел в следующий раунд.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала
(время начала матчей московское)
Первые матчи
1 марта
«Металлург» — «Барыс» — 2:3
«Трактор» — «Нефтехимик» — 4:3
ЦСКА — «Локомотив». 19.30
2 марта
«Салават Юлаев» — «Сибирь». 17.00
«Ак Барс» — «Авангард». 19.30
«Динамо Москва» — «Северсталь». 19.30
СКА — «Динамо Минск». 19.30
Вторые матчи
3 марта
«Металлург» — «Барыс». 17.00
«Трактор» — «Нефтехимик». 17.00
ЦСКА — «Локомотив». 19.30
4 марта
«Салават Юлаев» — «Сибирь». 17.00
«Ак Барс» — «Авангард». 19.30
«Динамо Москва» — «Северсталь». 19.30
СКА — «Динамо Минск». 19.30
Третьи матчи
5 марта
«Барыс» — «Металлург». 16.30
«Локомотив» — ЦСКА. 19.30
«Нефтехимик» — «Трактор». 19.30
6 марта
«Сибирь» — «Салават Юлаев». 13.30
«Авангард» — «Ак Барс». 17.00
«Северсталь» — «Динамо Москва». 17.00
«Динамо Минск» — СКА. 17.10
Четвертые матчи
7 марта
«Барыс» — «Металлург». 14.00
«Локомотив» — ЦСКА. 17.00
«Нефтехимик» — «Трактор». 17.00
8 марта
«Сибирь» — «Салават Юлаев». 13.30
«Авангард» — «Ак Барс». 17.00
«Северсталь» — «Динамо Москва». 17.00
«Динамо Минск» — СКА. 17.10
Серия длится до четырех побед одной из команд. При продлении серии следующие матчи пары ЦСКА — «Локомотив», «Трактор» — «Нефтехимик» и «Металлург» — «Барыс» проведут 9, 11 и 13 марта, а пары «Динамо Москва» — «Северсталь», СКА — «Динамо Минск», «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Авангард» сыграют 10, 12 и 14 марта.
16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.
Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -