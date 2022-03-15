Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги сезона для команды
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги сезона для команды.
— Это был уникальный сезон. Если оглянуться, то увидим, сколько вызовов было по ходу чемпионата. Календарь игр был очень плотным из-за Олимпийских игр. Вновь вмешалась пандемия коронавируса. Нам приходилось вновь работать над физическими кондициями хоккеистов, чтобы они вышли на прежний уровень. Бывали моменты, когда в ростере команды оставалось совсем мало игроков. И даже в таких условиях ребята побеждали в сложных матчах, показывая характер. Нет моментов, о которых я бы сожалел. Все в команде проделали отличную работу: игроки, тренеры, врачи, массажисты, администраторы. Каждый делал все, чтобы «Динамо» побеждало в каждом матче, достойно представляя город и страну на большой арене. Конечно, разочарован, что мы не вышли в следующий раунд плей-офф, мы работаем для побед. Если не выиграли Кубок Гагарина, значит, максимальная цель не выполнена. Нам надо все проанализировать, понять, что надо улучшить. И готовиться к новому сезону.
— Несколько белорусских игроков дебютировали в КХЛ. Что скажете о них?
— Одна из наших целей — развитие молодых белорусских хоккеистов. Минское «Динамо» — это место, где они могут прогрессировать. Илья Усов, Владимир Алистров остались в команде с прошлого сезона. Они улучшили свою игру, стали показывать более зрелые и грамотные действия на льду, проявлять лидерские качества. Еще один пример — Алексей Колосов. Он показал, что продолжает развиваться, хорошо проявлял себя в напряженных матчах. Александр Суворов здорово начал свой дебютный сезон в КХЛ. Затем вмешались ковид, травмы, у него были взлеты и спады. Но в целом он провел хороший сезон. То же самое могу сказать о Сергее Сапего. Он здорово проявил себя для дебютного сезона, стал важным игроком в оборонительной линии. Никита Пышкайло получил шанс, когда в команде было много заболевших. Он показал, что готов играть на таком уровне. Считаю, что у него большое будущее, это очень важно для клуба.
— Какие моменты больше всего вас порадовали в этом сезоне?
— То, как команда реагировала на сложные ситуации. У нас был прекрасный старт сезона, несмотря на то что не успели толком сыграться перед началом чемпионата. По сути у нас были две-три тренировки в оптимальном составе перед первой игрой. Но мы быстро сыгрались и стали побеждать. Мы прошли через пандемию, болезни, травмы. В этой ситуации команда была единой, ребята ответственно относились к работе, следовали всем нашим рекомендациям. Было много ярких матчей: дважды обыграли «Ак Барс» и «Трактор». Это одни из лучших команд в лиге. Также успешно играли с «Металлургом» — еще одной топ-командой. Все эти хорошие моменты надо сохранить на следующий сезон.
В сезоне-2021/22 «Динамо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ с восьмого места Западной конференции, где в четырех матчах уступило СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -