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Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги сезона для команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги сезона для команды.

— Это был уникальный сезон. Если оглянуться, то увидим, сколько вызовов было по ходу чемпионата. Календарь игр был очень плотным из-за Олимпийских игр. Вновь вмешалась пандемия коронавируса. Нам приходилось вновь работать над физическими кондициями хоккеистов, чтобы они вышли на прежний уровень. Бывали моменты, когда в ростере команды оставалось совсем мало игроков. И даже в таких условиях ребята побеждали в сложных матчах, показывая характер. Нет моментов, о которых я бы сожалел. Все в команде проделали отличную работу: игроки, тренеры, врачи, массажисты, администраторы. Каждый делал все, чтобы «Динамо» побеждало в каждом матче, достойно представляя город и страну на большой арене. Конечно, разочарован, что мы не вышли в следующий раунд плей-офф, мы работаем для побед. Если не выиграли Кубок Гагарина, значит, максимальная цель не выполнена. Нам надо все проанализировать, понять, что надо улучшить. И готовиться к новому сезону.

— Несколько белорусских игроков дебютировали в КХЛ. Что скажете о них?

— Одна из наших целей — развитие молодых белорусских хоккеистов. Минское «Динамо» — это место, где они могут прогрессировать. Илья Усов, Владимир Алистров остались в команде с прошлого сезона. Они улучшили свою игру, стали показывать более зрелые и грамотные действия на льду, проявлять лидерские качества. Еще один пример — Алексей Колосов. Он показал, что продолжает развиваться, хорошо проявлял себя в напряженных матчах. Александр Суворов здорово начал свой дебютный сезон в КХЛ. Затем вмешались ковид, травмы, у него были взлеты и спады. Но в целом он провел хороший сезон. То же самое могу сказать о Сергее Сапего. Он здорово проявил себя для дебютного сезона, стал важным игроком в оборонительной линии. Никита Пышкайло получил шанс, когда в команде было много заболевших. Он показал, что готов играть на таком уровне. Считаю, что у него большое будущее, это очень важно для клуба.

— Какие моменты больше всего вас порадовали в этом сезоне?

— То, как команда реагировала на сложные ситуации. У нас был прекрасный старт сезона, несмотря на то что не успели толком сыграться перед началом чемпионата. По сути у нас были две-три тренировки в оптимальном составе перед первой игрой. Но мы быстро сыгрались и стали побеждать. Мы прошли через пандемию, болезни, травмы. В этой ситуации команда была единой, ребята ответственно относились к работе, следовали всем нашим рекомендациям. Было много ярких матчей: дважды обыграли «Ак Барс» и «Трактор». Это одни из лучших команд в лиге. Также успешно играли с «Металлургом» — еще одной топ-командой. Все эти хорошие моменты надо сохранить на следующий сезон.

В сезоне-2021/22 «Динамо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ с восьмого места Западной конференции, где в четырех матчах уступило СКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/15/497192.html
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
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0 - 0
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4. Авангард - Металлург
0 - 0
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
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1. Ак Барс - Авангард
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2. Ак Барс - Авангард
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4. Авангард - Ак Барс
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6. Авангард - Ак Барс
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
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4. Северсталь - Динамо М
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5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
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7. Динамо М - Северсталь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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2. СКА - Динамо Мн
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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