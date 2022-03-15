Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги сезона для команды

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги сезона для команды.

— Это был уникальный сезон. Если оглянуться, то увидим, сколько вызовов было по ходу чемпионата. Календарь игр был очень плотным из-за Олимпийских игр. Вновь вмешалась пандемия коронавируса. Нам приходилось вновь работать над физическими кондициями хоккеистов, чтобы они вышли на прежний уровень. Бывали моменты, когда в ростере команды оставалось совсем мало игроков. И даже в таких условиях ребята побеждали в сложных матчах, показывая характер. Нет моментов, о которых я бы сожалел. Все в команде проделали отличную работу: игроки, тренеры, врачи, массажисты, администраторы. Каждый делал все, чтобы «Динамо» побеждало в каждом матче, достойно представляя город и страну на большой арене. Конечно, разочарован, что мы не вышли в следующий раунд плей-офф, мы работаем для побед. Если не выиграли Кубок Гагарина, значит, максимальная цель не выполнена. Нам надо все проанализировать, понять, что надо улучшить. И готовиться к новому сезону.

— Несколько белорусских игроков дебютировали в КХЛ. Что скажете о них?

— Одна из наших целей — развитие молодых белорусских хоккеистов. Минское «Динамо» — это место, где они могут прогрессировать. Илья Усов, Владимир Алистров остались в команде с прошлого сезона. Они улучшили свою игру, стали показывать более зрелые и грамотные действия на льду, проявлять лидерские качества. Еще один пример — Алексей Колосов. Он показал, что продолжает развиваться, хорошо проявлял себя в напряженных матчах. Александр Суворов здорово начал свой дебютный сезон в КХЛ. Затем вмешались ковид, травмы, у него были взлеты и спады. Но в целом он провел хороший сезон. То же самое могу сказать о Сергее Сапего. Он здорово проявил себя для дебютного сезона, стал важным игроком в оборонительной линии. Никита Пышкайло получил шанс, когда в команде было много заболевших. Он показал, что готов играть на таком уровне. Считаю, что у него большое будущее, это очень важно для клуба.

— Какие моменты больше всего вас порадовали в этом сезоне?

— То, как команда реагировала на сложные ситуации. У нас был прекрасный старт сезона, несмотря на то что не успели толком сыграться перед началом чемпионата. По сути у нас были две-три тренировки в оптимальном составе перед первой игрой. Но мы быстро сыгрались и стали побеждать. Мы прошли через пандемию, болезни, травмы. В этой ситуации команда была единой, ребята ответственно относились к работе, следовали всем нашим рекомендациям. Было много ярких матчей: дважды обыграли «Ак Барс» и «Трактор». Это одни из лучших команд в лиге. Также успешно играли с «Металлургом» — еще одной топ-командой. Все эти хорошие моменты надо сохранить на следующий сезон.

В сезоне-2021/22 «Динамо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ с восьмого места Западной конференции, где в четырех матчах уступило СКА.