Кто больше всех пострадал от отъезда легионеров? Разбираем первый раунд плей-офф КХЛ

«Салават» остался без иностранцев, а из Питера и Челябинска никто не уехал.

Массовый отъезд иностранных хоккеистов из России добавил головной боли тренерам в разгар плей-офф. Наигранные связки распались. Пришлось перестраивать сочетания и адаптироваться к изменениям в составе. Легионерские потери не сказались на фаворитах в первом раунде, но в полуфиналах конференций возрастут шансы менее зависимых от иностранцев команд и тех, кто продолжает плей-офф в оптимальном (или приближенном к нему) составе.

Потери «Салавата» и «Авангарда»

Демарш легионеров помог определить, кто из команд наиболее зависим от иностранных игроков и какой тренер оказался гибче и справился с новыми обстоятельствами. Комплименты за первый раунд заслужил «Салават Юлаев». Уфимский клуб покинули все иностранцы. Основной вратарь Юха Метсола. Король синей линии в большинстве защитник Филип Ларсен. Финская супертройка, только вернувшаяся из Пекина с золотом Олимпиады: Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд. Осиротевший без легионеров «Салават» бился с кусачей «Сибирью». На результате первого раунда уход легионеров не отразился. Уфимцам хватило пяти матчей, чтобы выйти в полуфинал «Востока», — и оперативные решения тренерского штаба помогли не затягивать серию.

Томи Лямся, несмотря на давление на родине, остался в Башкирии и продолжил руководить командой. Выбор финна заслуживает уважения. Лидерские функции он доверил номинально второму звену, которое не раз отмечали по ходу регулярки. Без Маннинена роль первого центра взвалил на себя Александр Кадейкин — форвард забирает большинство и ключевые отрезки «пять на пять». Вовремя преобразился Виктор Тихонов. Шмелев и Кулемин влияли на результат и в регулярке. Сложнее Лямсе пришлось с защитником на большинство. Тренер перепробовал на синей линии разных игроков — полезнее остальных был Динар Хафизуллин.

Как пройти во второй раунд с пятью защитниками, когда два ведущих игрока обороны улетели домой? Ответ на этот вопрос знает Боб Хартли, который по ходу серии с «Ак Барсом» потерял Оливера Каски и Вилле Покку. Казалось бы, на них и держалась омская крепость. На решающий матч с казанцами «Авангард» заявил шесть защитников. Из них 19-летний Тимофей Давыдов отыграл 53 секунды, а 20-летний Семен Чистяков — 12 минут. Впрочем, это не помешало омичам оставить «Ак Барс» без голов. «Ястребы» все еще могут рассчитывать на Шимона Грубеца, Корбэна Найта и Петера Цегларика. Без лучшего вратаря прошлого плей-офф и топового канадского центра шансы омичей на проход «Магнитки» рухнут, как курс рубля в конце февраля.

Легионеры в командах Восточной конференции.

Уральская стабильность

«Трактор» продолжает плей-офф в привычном составе. То, что челябинцы зависимы от легионеров не меньше, чем уфимцы, неоспоримый факт. Без Седлака, Гики, Пулккинена и американского белоруса Бэйлена мы увидим другой «Трактор». Да, у Анвара Гатиятулина хватает кубковых бойцов в остальных звеньях. Выстроенная им система без сбоев приносила результат в регулярке. Без иностранцев челябинцы, вероятно, выберут более закрытый стиль — но пока все игроки на месте, и переживать черно-белым не о чем.

Надежная игра Василия Кошечкина развеяла тревогу за вратарскую линию «Металлурга» после отъезда Юхи Олкинуоры. С олимпийским чемпионом в воротах «Магнитка» действовала даже увереннее. Василий не ошибался, не пропускал легких шайб, а в решающей пятой игре «Барыс» забил только после неожиданного рикошета. Остальные легионеры «сталеваров» в строю, при этом их влияние на результат не так велико, как у «Салавата» или «Трактора». Майе, Лайпсик и Карри — важные, но не ключевые фигуры в атаке. Илье Воробьеву помогают побеждать три равных звена. Линус Хультстрем все реже выходит в большинстве. А приглашенный под дедлайн Линус Виделль вовсе дебютировал за магнитогорцев только в плей-офф.

На «Востоке» близок уральский финал, в том числе как следствие легионерских потерь конкурентов. Талантливая и задорная молодежь и трио Кадейкина, заменившие улетевших финнов, помогли «Салавату» пройти «Сибирь». Мне импонирует страсть Пименова, Пустозерова, Алалыкина. На следующий сезон уфимцы обязаны оставлять парней в топ-9 и помогать прогрессировать. Но хватит ли этих козырей Лямсе против укомплектованного «Трактора»? Тревожат и вратари «Салавата». Александр Шарыченков несравним по опыту с Юхой Метсолой. Челябинцы предложат большую нагрузку, чем сибиряки. Справится ли с ней и колоссальным давлением вратарь? Вопросы-вопросы.

СКА и ЦСКА поможет русский костяк

Легионеры в командах Западной конференции.

ЦСКА и СКА — самые независимые от иностранцев клубы. Москвичи перед третьим матчем с «Локомотивом» потеряли двух легионеров. Клуб покинули шведы — Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем. Форварды — не системообразующие игроки, поэтому Сергей Федоров легко заменил их без потери в качестве. Длинная лавка и сильный русский костяк спасают ЦСКА. Этот фактор поможет им против «Динамо». Бело-голубые остались без канадца Эрика О'Делла, очень полезно действовавшего с «Северсталью». Динамовский бородач насобирал столько же очков, как и Вадим Шипачев, за меньшее время на льду.

Ротация СКА позволит в меньшей мере думать о возможном отъезде иностранцев. Как ранее сообщал «СЭ», отправился в Финляндию центрфорвард Кемппайнен, но в клубе уверяют, что это связано с рецидивом травмы. Но и это не беда: только потеря защитников Лехтонена и Робинсона, определяющих движение шайбы в большинстве на синей линии, станет серьезной проблемой.

По остальным позициям питерцы менее зависимы от легионеров. Глубина состава поможет справиться с неожиданно возникшими трудностями. За Ларсом Юханссоном скучает Александр Самонов — первый номер сборной России на чемпионате мира-2021. Результат в атаке делают русские парни: Гусев, Бурдасов, Кузьменко, Хуснутдинов, Галимов, Волков. Тем более во втором раунде СКА ждет комфортный соперник — просидевший два месяца без адекватной практики «Спартак».