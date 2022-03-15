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Сегодня, 20:45

Почему богатые в КХЛ всегда побеждают? Потолок зарплат пока не работает

Михаил Зислис подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хоккеисты московского «Динамо» празднуют заброшенную шайбу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Голкипер «Северстали» после пропущенной шайбы от «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Итоги первого раунда Кубка Гагарина.

Без сенсаций

Вопреки многочисленным ожиданиям первый раунд вышел пресным и предсказуемым. Только сопротивлявшаяся до последнего «Северсталь», которая добралась до седьмого матча в серии с «Динамо», не позволяет считать старт плей-офф совсем заурядным событием. С учетом того, что череповчан и москвичей в регулярном чемпионате разделила дистанция всего в одно набранное очко, плотная борьба в этой паре не должна восприниматься как божественное откровение.

В остальном похвастаться особо нечем. В трех из семи проведенных серий победители уложились за минимально возможное количество матчей — четыре. Еще дважды командам, вышедшим во второй круг, потребовалось пять игр. Получается, что всего лишь в двух парах шла примерно равная борьба.

14&nbsp;марта 2022. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Хоккеисты &laquo;Северстали&raquo; после поражения. Спасибо, «Северсталь»! Разин удивил, но дальше идут фавориты

Зрелищные матчи и длинные овертаймы в стартовом раунде были. Отчаянно сопротивлялся «Нефтехимик», ни разу не проигравший «Трактору» с разницей более чем в одну шайбу. В серии «Ак Барс» — «Авангард» вовсю бурлили страсти и пару раз вспыхивали локальные скандалы. Добавила интриги громкая история с внезапным отъездом легионеров. Однако в большинстве случаев их бывшие команды справились с этой проблемой. Пусть и на локальном временном отрезке. Кому-то даже удалось удержать иностранцев, на которых оказывали сильное давление чиновники из МИД их стран. Это свидетельствует о высокой квалификации руководства. Так, например, было в СКА, «Ак Барсе» и московском «Динамо».

Однако уже через несколько дней о самых ярких событиях серий 1/8 финала почти никто не вспомнит. Ни одной сенсации — грустный итог начальной стадии плей-офф. Для лиги, в которой второй сезон существует жесткий потолок зарплат и вроде бы происходит перераспределение сил, плохой знак. Даже долгая олимпийская пауза не отразилась на результатах в сторону неожиданностей. Классовое расслоение в КХЛ на уровне клубов пока никуда не делось — есть очень богатые, богатые и остальные. Если отталкиваться от имевшихся у команд возможностей, то результаты логичны как таблица умножения.

Голкипер «Северстали» после пропущенной шайбы от «Динамо». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Голкипер «Северстали» после пропущенной шайбы от «Динамо».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Появление скромного «Спартака» впервые за 12 лет во втором раунде связано с уходом из КХЛ финского «Йокерита». Гордиться, если говорить об интриге и спортивной составляющей, поводов не видно. Мало кто удивится, если в финале Западной конференции снова встретятся СКА и ЦСКА. Пока все идет именно к такому раскладу, который за последние годы надоел до смертельной скуки. В этом можно углядеть закономерность, определяемую не только размером бюджета и наличием административного ресурса.

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь

Дело не только в финансах, но и в системе

Основная причина любой сенсации заключается не во внезапном вдохновении игроков команды, которым изначально отводят роль жертвы. Почти всегда в таких случаях фаворита с головой накрывают какие-то проблемы, что и приводит к неожиданному для массовой публики результату. Если они не решаются на протяжении всего чемпионата, то в плей-офф ждет неудача. Применительно к «Ак Барсу» и особенно «Локомотиву» это объяснение подходит лучше всего.

Успешным может быть только клуб, который планомерно развивается и не мечется из стороны в сторону каждый год. Даже изменения в составе не сказываются на общем результате, если заложена правильная база. ЦСКА, несмотря на неожиданное назначение Сергея Федорова на пост нового главного тренера, сохранил менеджмент и опытный костяк, знающий, как побеждать. «Авангард» при Александре Крылове также понятен и последователен в своей политике.

Сейчас на новый уровень выходят «Металлург» и «Трактор», сделавшие правильные выводы из прошлого сезона. Обе команды без лишней суеты движутся по восходящей. В уральских клубах четко выстроена управленческая структура, что идет им на пользу. Если бы то же самое было, например, в московском «Динамо», то команда, имея ощутимое превосходство в индивидуальном классе игроков, прошла бы во второй раунд с меньшими сложностями.

Есть обоснованные сомнения, что бело-голубым в своем нынешнем состоянии удастся справиться с ЦСКА. На главного тренера Алексея Кудашова свалилось слишком много обязанностей, а его отлучка в сборную России на Олимпиаду сказалась на качестве подготовки «Динамо» к плей-офф. Об этом прямо свидетельствует неудачный старт серии против «Северстали».

Хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;матче первого раунда плей-офф КХЛ. «Локомотив» снова провалился. Клубу нужна перезагрузка, он застрял в девяностых

Работу Андрея Разина стоит отметить не только потому, что его команда уступила сопернику в семи матчах. Он в Череповце бог и царь, обладающий почти неограниченными полномочиями. Нет уверенности, что такой подход сработает в более обеспеченном и амбициозном клубе. Но базовые принципы, на которых строится игра «Северстали», — это то, к чему предстоит стремиться большинству команд КХЛ в будущем сезоне.

Велика вероятность, что придется обходиться без легионеров. Возможность найти на рынке классных русских игроков будет резко ограничена. Остается искать внутренние резервы и строить тренерские команды со своим стилем, как это делают Боб Хартли, Илья Воробьев, Анвар Гатиятулин, Олег Леонтьев. Уверен, что в новых условиях найдется работа и для Дмитрия Квартальнова. В первый год работы он способен поднять на хороший уровень команду типа «Автомобилиста», «Спартака» или «Сибири».

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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
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4. Сал. Юлаев - Трактор
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1/4 финала конференции
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4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
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