Почему богатые в КХЛ всегда побеждают? Потолок зарплат пока не работает

Итоги первого раунда Кубка Гагарина.

Без сенсаций

Вопреки многочисленным ожиданиям первый раунд вышел пресным и предсказуемым. Только сопротивлявшаяся до последнего «Северсталь», которая добралась до седьмого матча в серии с «Динамо», не позволяет считать старт плей-офф совсем заурядным событием. С учетом того, что череповчан и москвичей в регулярном чемпионате разделила дистанция всего в одно набранное очко, плотная борьба в этой паре не должна восприниматься как божественное откровение.

В остальном похвастаться особо нечем. В трех из семи проведенных серий победители уложились за минимально возможное количество матчей — четыре. Еще дважды командам, вышедшим во второй круг, потребовалось пять игр. Получается, что всего лишь в двух парах шла примерно равная борьба.

Зрелищные матчи и длинные овертаймы в стартовом раунде были. Отчаянно сопротивлялся «Нефтехимик», ни разу не проигравший «Трактору» с разницей более чем в одну шайбу. В серии «Ак Барс» — «Авангард» вовсю бурлили страсти и пару раз вспыхивали локальные скандалы. Добавила интриги громкая история с внезапным отъездом легионеров. Однако в большинстве случаев их бывшие команды справились с этой проблемой. Пусть и на локальном временном отрезке. Кому-то даже удалось удержать иностранцев, на которых оказывали сильное давление чиновники из МИД их стран. Это свидетельствует о высокой квалификации руководства. Так, например, было в СКА, «Ак Барсе» и московском «Динамо».

Однако уже через несколько дней о самых ярких событиях серий 1/8 финала почти никто не вспомнит. Ни одной сенсации — грустный итог начальной стадии плей-офф. Для лиги, в которой второй сезон существует жесткий потолок зарплат и вроде бы происходит перераспределение сил, плохой знак. Даже долгая олимпийская пауза не отразилась на результатах в сторону неожиданностей. Классовое расслоение в КХЛ на уровне клубов пока никуда не делось — есть очень богатые, богатые и остальные. Если отталкиваться от имевшихся у команд возможностей, то результаты логичны как таблица умножения.

Голкипер «Северстали» после пропущенной шайбы от «Динамо». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Появление скромного «Спартака» впервые за 12 лет во втором раунде связано с уходом из КХЛ финского «Йокерита». Гордиться, если говорить об интриге и спортивной составляющей, поводов не видно. Мало кто удивится, если в финале Западной конференции снова встретятся СКА и ЦСКА. Пока все идет именно к такому раскладу, который за последние годы надоел до смертельной скуки. В этом можно углядеть закономерность, определяемую не только размером бюджета и наличием административного ресурса.

Дело не только в финансах, но и в системе

Основная причина любой сенсации заключается не во внезапном вдохновении игроков команды, которым изначально отводят роль жертвы. Почти всегда в таких случаях фаворита с головой накрывают какие-то проблемы, что и приводит к неожиданному для массовой публики результату. Если они не решаются на протяжении всего чемпионата, то в плей-офф ждет неудача. Применительно к «Ак Барсу» и особенно «Локомотиву» это объяснение подходит лучше всего.

Успешным может быть только клуб, который планомерно развивается и не мечется из стороны в сторону каждый год. Даже изменения в составе не сказываются на общем результате, если заложена правильная база. ЦСКА, несмотря на неожиданное назначение Сергея Федорова на пост нового главного тренера, сохранил менеджмент и опытный костяк, знающий, как побеждать. «Авангард» при Александре Крылове также понятен и последователен в своей политике.

Сейчас на новый уровень выходят «Металлург» и «Трактор», сделавшие правильные выводы из прошлого сезона. Обе команды без лишней суеты движутся по восходящей. В уральских клубах четко выстроена управленческая структура, что идет им на пользу. Если бы то же самое было, например, в московском «Динамо», то команда, имея ощутимое превосходство в индивидуальном классе игроков, прошла бы во второй раунд с меньшими сложностями.

Есть обоснованные сомнения, что бело-голубым в своем нынешнем состоянии удастся справиться с ЦСКА. На главного тренера Алексея Кудашова свалилось слишком много обязанностей, а его отлучка в сборную России на Олимпиаду сказалась на качестве подготовки «Динамо» к плей-офф. Об этом прямо свидетельствует неудачный старт серии против «Северстали».

Работу Андрея Разина стоит отметить не только потому, что его команда уступила сопернику в семи матчах. Он в Череповце бог и царь, обладающий почти неограниченными полномочиями. Нет уверенности, что такой подход сработает в более обеспеченном и амбициозном клубе. Но базовые принципы, на которых строится игра «Северстали», — это то, к чему предстоит стремиться большинству команд КХЛ в будущем сезоне.

Велика вероятность, что придется обходиться без легионеров. Возможность найти на рынке классных русских игроков будет резко ограничена. Остается искать внутренние резервы и строить тренерские команды со своим стилем, как это делают Боб Хартли, Илья Воробьев, Анвар Гатиятулин, Олег Леонтьев. Уверен, что в новых условиях найдется работа и для Дмитрия Квартальнова. В первый год работы он способен поднять на хороший уровень команду типа «Автомобилиста», «Спартака» или «Сибири».