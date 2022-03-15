Почему богатые в КХЛ всегда побеждают? Потолок зарплат пока не работает
Без сенсаций
Вопреки многочисленным ожиданиям первый раунд вышел пресным и предсказуемым. Только сопротивлявшаяся до последнего «Северсталь», которая добралась до седьмого матча в серии с «Динамо», не позволяет считать старт плей-офф совсем заурядным событием. С учетом того, что череповчан и москвичей в регулярном чемпионате разделила дистанция всего в одно набранное очко, плотная борьба в этой паре не должна восприниматься как божественное откровение.
В остальном похвастаться особо нечем. В трех из семи проведенных серий победители уложились за минимально возможное количество матчей — четыре. Еще дважды командам, вышедшим во второй круг, потребовалось пять игр. Получается, что всего лишь в двух парах шла примерно равная борьба.
Зрелищные матчи и длинные овертаймы в стартовом раунде были. Отчаянно сопротивлялся «Нефтехимик», ни разу не проигравший «Трактору» с разницей более чем в одну шайбу. В серии «Ак Барс» — «Авангард» вовсю бурлили страсти и пару раз вспыхивали локальные скандалы. Добавила интриги громкая история с внезапным отъездом легионеров. Однако в большинстве случаев их бывшие команды справились с этой проблемой. Пусть и на локальном временном отрезке. Кому-то даже удалось удержать иностранцев, на которых оказывали сильное давление чиновники из МИД их стран. Это свидетельствует о высокой квалификации руководства. Так, например, было в СКА, «Ак Барсе» и московском «Динамо».
Однако уже через несколько дней о самых ярких событиях серий 1/8 финала почти никто не вспомнит. Ни одной сенсации — грустный итог начальной стадии плей-офф. Для лиги, в которой второй сезон существует жесткий потолок зарплат и вроде бы происходит перераспределение сил, плохой знак. Даже долгая олимпийская пауза не отразилась на результатах в сторону неожиданностей. Классовое расслоение в КХЛ на уровне клубов пока никуда не делось — есть очень богатые, богатые и остальные. Если отталкиваться от имевшихся у команд возможностей, то результаты логичны как таблица умножения.
Появление скромного «Спартака» впервые за 12 лет во втором раунде связано с уходом из КХЛ финского «Йокерита». Гордиться, если говорить об интриге и спортивной составляющей, поводов не видно. Мало кто удивится, если в финале Западной конференции снова встретятся СКА и ЦСКА. Пока все идет именно к такому раскладу, который за последние годы надоел до смертельной скуки. В этом можно углядеть закономерность, определяемую не только размером бюджета и наличием административного ресурса.
Дело не только в финансах, но и в системе
Основная причина любой сенсации заключается не во внезапном вдохновении игроков команды, которым изначально отводят роль жертвы. Почти всегда в таких случаях фаворита с головой накрывают какие-то проблемы, что и приводит к неожиданному для массовой публики результату. Если они не решаются на протяжении всего чемпионата, то в плей-офф ждет неудача. Применительно к «Ак Барсу» и особенно «Локомотиву» это объяснение подходит лучше всего.
Успешным может быть только клуб, который планомерно развивается и не мечется из стороны в сторону каждый год. Даже изменения в составе не сказываются на общем результате, если заложена правильная база. ЦСКА, несмотря на неожиданное назначение Сергея Федорова на пост нового главного тренера, сохранил менеджмент и опытный костяк, знающий, как побеждать. «Авангард» при Александре Крылове также понятен и последователен в своей политике.
Сейчас на новый уровень выходят «Металлург» и «Трактор», сделавшие правильные выводы из прошлого сезона. Обе команды без лишней суеты движутся по восходящей. В уральских клубах четко выстроена управленческая структура, что идет им на пользу. Если бы то же самое было, например, в московском «Динамо», то команда, имея ощутимое превосходство в индивидуальном классе игроков, прошла бы во второй раунд с меньшими сложностями.
Есть обоснованные сомнения, что бело-голубым в своем нынешнем состоянии удастся справиться с ЦСКА. На главного тренера Алексея Кудашова свалилось слишком много обязанностей, а его отлучка в сборную России на Олимпиаду сказалась на качестве подготовки «Динамо» к плей-офф. Об этом прямо свидетельствует неудачный старт серии против «Северстали».
Работу Андрея Разина стоит отметить не только потому, что его команда уступила сопернику в семи матчах. Он в Череповце бог и царь, обладающий почти неограниченными полномочиями. Нет уверенности, что такой подход сработает в более обеспеченном и амбициозном клубе. Но базовые принципы, на которых строится игра «Северстали», — это то, к чему предстоит стремиться большинству команд КХЛ в будущем сезоне.
Велика вероятность, что придется обходиться без легионеров. Возможность найти на рынке классных русских игроков будет резко ограничена. Остается искать внутренние резервы и строить тренерские команды со своим стилем, как это делают Боб Хартли, Илья Воробьев, Анвар Гатиятулин, Олег Леонтьев. Уверен, что в новых условиях найдется работа и для Дмитрия Квартальнова. В первый год работы он способен поднять на хороший уровень команду типа «Автомобилиста», «Спартака» или «Сибири».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -