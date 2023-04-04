Плющев заявил, что на лавке «Ак Барса» не только Радулов клюшки ломает

Бывший тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев прокомментировал поражение казанской команды от «Авангарда» во втором финальном матче Восточной конференции плей-офф КХЛ.

«Вы знаете, последняя игра казанцев меня просто удивила. Особенно после того, как они «вытащили» первый матч. Казалось, психологическое преимущество теперь на стороне «Ак Барса», они будут играть весело и легко, «Авангард» должен был «зажаться» и бояться ошибиться. Но произошло все ровным счетом наоборот. Я вообще не понял, во что играл два периода «Ак Барс». При своих болельщиках. Проигрывали 0:3. Для меня эта игра оставила больше вопросов, чем ответов, и чем теперь завершится серия, я даже не знаю. Там на лавке у «Ак Барса» не только он клюшки ломает, борта бьет. Дурной пример заразителен. Вместо того чтобы показать свой класс на льду — а в Казани много классных игроков — хозяева сыграли очень невнятно. И лично у меня нет этому объяснения», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».