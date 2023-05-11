Есмантович: «Федоров выиграл тренерскую дуэль у Ротенберга»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал попадание главного тренера армейцев в тройку претендентов на приз лучшему наставнику сезона в КХЛ.

«То, что Федоров номинирован на приз лучшему тренеру сезона — это правильно. В финале Западной конференции мы столкнулись со СКА — там молодой, амбициозный тренер. По сути, это была дуэль. И Сергей Викторович со всем справился. Мы сыграли более уверенно тактически. Не готов повторять слова некоторых тренеров по поводу той или иной системы. У нас игра построена по другому принципу», — цитирует Есмантовича «КП».

Помимо Федорова на звание лучшего тренера сезона претендуют Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»).