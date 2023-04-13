Рейдеборн, Юдин, Григоренко и Евсеев — лучшие игроки полуфинала Кубка Гагарина

КХЛ на официальном сайте опубликовала список лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина.

В финале Восточной конференции «Ак Барс» победил «Авангард» (4-1), а ЦСКА одержал победу над СКА в финале «Запада» (4-2).

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Адам Рейдеборн из ЦСКА, одержавший четыре победы в шести матчах. В двух матчах серии Рейдеборн сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Дмитрий Юдин из «Ак Барса», набравший 4 (2+2) очка в пяти матчах раунда. Эти две шайбы стали первыми для защитника за время выступления в плей-офф КХЛ.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Михаил Григоренко из ЦСКА, набравший 7 (3+4) очков в шести матчах. В пятом матче серии Григоренко отметился хет-триком.

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник «Ак Барса» Никита Евсеев, набравший 2 (1+1) очка в четырех матчах раунда. Шайба в третьем матче серии стала первой для Евсеева в плей-офф КХЛ, и он стал автором самого молодого гола казанцев в Кубках Гагарина.