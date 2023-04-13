Крылов высказал недовольство судейством в КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о судействе в КХЛ.

— Главное, что мы начали обсуждать тему судейства, — заявил Крылов. — Будет создана рабочая группа, чтобы реформировать судейский блок. Сейчас судят те, кто работал десять лет назад.

В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором проиграл «Ак Барсу» со счетом 1-4 в серии.