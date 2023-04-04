СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии финала «Запада»

СКА обыграл ЦСКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина — 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Счет открыл нападающий московского клуба Андрей Светлаков в первом периоде. Во втором периоде отличился форвард хозяев Валентин Зыков. В третьем периоде шайбу забросил нападающий СКА Михаил Воробьев и установил окончательный счет в матче.

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).

КХЛ

Финал Западной конференции

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Светлаков — 2 (Слепышев, Дитц), 16:17 — 0:1. Зыков — 1 (бол., Ожиганов, Жафяров), 34:31 — 1:1. Воробьев — 3 (Никишин, Хайруллин), 48:39 — 2:1.

Вратари: Николаев — Рейдеборн (59:12). Штраф: 8 — 12.

Броски: 30 (7+8+15) — 27 (7+7+13). Судьи: Белов, Морозов.

4 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12363 зрителя.

Счет в серии: 1-1