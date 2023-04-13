Коньков заявил, что считает равными шансы ЦСКА и «Ак Барса» на завоевание Кубка Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что считает равными шансы ЦСКА и «Ак Барса» на завоевание Кубка Гагарина.

«Мне кажется, что в финале мы увидим игру равных соперников. И у одной, и у другой команды есть люди, которые могут решить исход матча. Оба соперника играют супернадежно и терпеливо в обороне. Здесь на первые роли выйдут нюансы и маленькие детали: стыки, игра в большинстве, а также единоборства. ЦСКА и «Ак Барс» на своем пути к финалу показали, что они великолепны в этих моментах. Они могут терпеть столько, сколько необходимо. Обе команды находятся в хорошей физической форме. Я не увидел, чтобы они просаживались физически. Наоборот, у них здорово получается вытаскивать концовки матчей. Я думаю, что у нас будут интересные игры в финале. Маленькие детали будут решать их исход», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В финале Кубка Гагарина встретятся ЦСКА и «Ак Барс». Первый матч заключительной серии стартует 17 апреля.