Форвард ЦСКА Каменев объяснил героический камбэк армейцев в финале Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев ответил на вопросы «СЭ» после седьмого матча финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА обыграл «Металлург» (4:1).

— Что чувствует хоккеист, который столько лет провел в «Магнитке» и обыграл ее в финале?

— У меня всегда были хорошие отношения с «Магниткой», я здесь начал взрослую карьеру. Очень рад, что получилось здесь выиграть, пусть и с другой командой.

— За счет чего удался героический камбэк ЦСКА в серии?

— Мы гнули свою линию, продолжали играть в свой хоккей. Мы победили в девяти матчах подряд — почему бы не победить в трех.

— Сухая серия Кошечкина давила на команду?

— Да, немного было, но хорошо, что потом забили. Забили гол — и спало это с плеч.