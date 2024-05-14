Ковальчук рассказал, планирует ли продолжать карьеру

Бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о своих дальнейших планах.

«Никакого понимания сейчас нет. Что касается спортивной карьеры, определюсь в ближайшее время. Я думаю, что все уже прекрасно понимают, что никакого смысла нет. Все, что хотел, я сделал. У меня папа был фанатом «Спартака» всю жизнь. Для него было очень важно, чтобы я поиграл в родной команде. Я это сделал в этом году. Для меня это была самая главная мотивация», — сказал Ковальчук на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk.

Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре прошлого года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) очков. Он не отметился результативными действиями в 5 матчах плей-офф.

15 апреля Ковальчуку исполнился 41 год.