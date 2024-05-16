Сушко: «Если подводить итоги сезона, много хорошего было»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о работе главного тренера команды Алексея Кудашова.

«Мы провели хороший регулярный чемпионат, впервые за 10 лет выиграли Кубок Континента. Не совсем сложилось в плей-офф, но мы видим положительную динамику. Практически всегда на домашних играх мы собирали полную арену. Если подводить итоги, много хорошего было. Будем стараться, чтобы было лучше в следующем сезоне.

Алексей Николаевич Кудашов отдается со всей душой, работает в том числе на перспективу, дает шанс молодежи. У нас Чернышов и Римашевский, ребята 2005 года рождения, отыграли весь сезон. Зная Кудашова и его отношение, уверен, что результаты будут расти и дальше», – сказал Сушко Metaratings.ru.

Кудашов с 2021 года работает с «Динамо». В прошлом сезоне команда стала первой в Западной конференции КХЛ. В плей-офф проиграла в четвертьфинале «Трактору» – 0-4.