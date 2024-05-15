В «Адмирал» на правах аренды перешел вратарь «Авангарда» Мишуров

«Адмирал» взял в аренду у «Авангарда» 22-летнего вратаря Андрея Мишурова, сообщает пресс-служба команды из Владивостока.

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 голкипер провел 29 матчей за омскую команду, в которых одержал 15 побед и отразил 91% бросков. Следующий сезон для Мишурова станет четвертым в КХЛ.

В завершившемся плей-офф КХЛ «Авангард» уступил во втором раунде «Локомотиву» (3-4).

«Адмирал» не смог выйти в плей-офф, заняв 11-е месте в таблице Восточной конференции.