Голдобин назвал рождение дочери причиной своего прогресса в минувшем сезоне: «Теперь я знаю, ради кого играть»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин назвал причину своего прогресса в сезоне-2023/24.

«Причина моего прогресса в этом сезоне — рождение дочери. Это событие добавило мотивации, семья — превыше всего. Теперь знаю, ради кого играть», — цитирует Голдобина Metaratings.

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист установил личный рекорд результативности, набрав 78 (37+41) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 9 (3+6) очков в 11 играх.